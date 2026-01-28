Minjusticia confirma extradición de alias Pipe Tuluá a Estados Unidos: su historial criminal

El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, confirmó que esta semana se firmó la resolución que deja en firme la extradición de Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, quien era un peligroso criminal de la banda 'La Inmaculada' y enfrenta cargos en Estados Unidos relacionados con narcotráfico. Aunque el traslado al país norteamericano se había anunciado en diciembre, su defensa había presentado un recurso de reposición intentado frenar la extradición.

Alias Pipe Tuluá es requerido en Estados Unidos por tres delitos: concierto para distribuir y poseer con intención de distribuir cocaína; concierto para traficar y distribuir cocaína con la intención, a sabiendas y motivos para creer que la cocaína sería importada ilícitamente a los Estados Unidos, y fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de cocaína con la intención, a sabiendas y con motivos para creer que la cocaína sería importada ilícitamente a los Estados Unidos.

Marín Silva, por otro lado, se encuentra pagando una pena en Colombia de 30 años de prisión por 46 homicidios y actualmente está recluido en la estación de Los Mártires, en Bogotá, luego de haber pasado un periodo en la cárcel La Picota, penitenciario de donde salió por varios problemas que tenía con otros reclusos.



También fue acusado por el coronel Daniel Fernando Gutiérrez, director del Inpec, de declarar como "objetivo militar" a todos los guardias de ese organismo, quienes han sido víctimas de ataques en los últimos meses en varias zonas de Colombia. Las autoridades, por otro lado, obtuvieron información en la que se aseguraba que alias Pipe Tuluá habría estado pagando una millonaria suma de dinero para su fuga, y algunas fotografías reveladas por Noticias Caracol demostraban los lujos y comodidades a las que el criminal tenía acceso, como perfumes costosos o zapatillas de prestigiosas marcas.



Además de sembrar el terror en Valle del Cauca, la banda criminal 'La Inmaculada', que lideraba Marín Silva, tenía nexos con un cartel en México, por lo que la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas requiere al criminal para que responda por los delitos por los que se le acusa. No se descarta que sea acusado de otros delitos en territorio estadounidense, si se comprueba que ha afectado la seguridad y la vida de ciudadanos de ese país.

