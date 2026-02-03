El vestido que Petro le regalará a Melania y las anchetas que lleva para Donald Trump y Marco Rubio

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, arribó a Washington para una histórica reunión con el mandatario Donald Trump. El encuentro, que busca reencauzar las relaciones diplomáticas y abordar temas críticos como el narcotráfico, el petróleo y la reciente crisis por la repatriación de colombianos, no solo se centrará en la agenda política, sino también en un gesto de diplomacia cultural a través de obsequios cuidadosamente seleccionados.

Entre el equipaje presidencial se encuentran diversos presentes que representan la riqueza del país, incluyendo café colombiano, cuadros y artesanías del departamento del Chocó. Sin embargo, la pieza que ha captado la atención de la prensa es una prenda de vestir destinada a Melania Trump.



Un tejido de paz

Este vestido fue confeccionado exclusivamente en un telar hecho a mano por indígenas de Nariño. Esta pieza de alta costura artesanal simboliza el patrimonio vivo de las comunidades ancestrales de Colombia. Según los detalles revelados, el vestido fue elaborado utilizando una sofisticada mezcla de lana de oveja, seda natural y algodón, empleando técnicas de tejido que han pasado de generación en generación.



Además, Petro le llevará a Trump una ancheta con café y chocolates como muestra de los resultados de los programas de sustitución de cultivos ilícitos, una de las banderas de su Gobierno. "Esta no es una ancheta cualquiera, es el resultado del trabajo de miles de familias que dejaron la coca y hoy le apuestan a economías legales", señaló la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, entidad que organizó la canasta.



El obsequio busca demostrar que la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos puede convertirse en una alternativa real de vida y desarrollo para las zonas rurales afectadas por el narcotráfico. Cada producto va acompañado de una tarjeta personalizada dirigida al presidente Trump; al vicepresidente, J.D. Vance; al secretario de Estado, Marco Rubio; a la jefa de gabinete, Susie Wiles; y a la secretaria de prensa, Karoline Leavitt.

"Somos familias campesinas de Colombia. Durante años sembramos coca porque no teníamos otra opción (...) arrancamos la coca de nuestra tierra y comenzamos a sembrar trabajo honesto y futuro", dice, en inglés, la tarjeta que acompaña a los productos, que subraya que "representan un país que transforma la ilegalidad en oportunidad".



Una agenda de alta tensión

Más allá de los obsequios, el presidente Petro llega con el objetivo de presentar resultados concretos en la lucha contra el crimen organizado y la destrucción de laboratorios de cocaína. La reunión privada, que inicialmente se llevará a cabo a puerta cerrada solo entre los dos jefes de Estado, pretende superar el "impase" diplomático surgido tras la decisión de Colombia de restringir vuelos de repatriación debido a denuncias de tratos indignos hacia sus ciudadanos.

Con estos regalos, el gobierno colombiano busca suavizar el tono de una relación que ha sido calificada de hermética en las horas previas al encuentro, apostando por el reconocimiento del talento artesanal y la biodiversidad cultural de Colombia como puente hacia una nueva etapa bilateral.

Previo a la reunión, Trump celebró que Petro ha cambiado "mucho su actitud" desde la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y dijo que espera tener este martes una buena reunión con él. "El presidente Petro ha sido muy amable en el último mes o dos. Antes fue crítico, pero después de la incursión en Venezuela cambió mucho su actitud", dijo Trump en la Casa Blanca al ser preguntado por periodistas sobre el encuentro que tendrá con el colombiano.

El mandatario agregó que durante la visita de Petro hablarán del combate contra las drogas porque "cantidades tremendas salen de su país". Por su parte, la Cancillería colombiana aseguró que existe un ambiente positivo sobre la reunión entre ambos mandatarios y que se trata de una señal de un "buen entendimiento diplomático y también en lo económico" para la región.

