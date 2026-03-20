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Cabecilla financiero del ELN fue extraditado desde España a Colombia: ¿de quién se trata?

El presidente Gustavo petro se había referido a este hombre y dijo que era "un lavador de dinero" y "miembro de las multinacionales de narcotráfico".

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 20 de mar, 2026
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Mono Gerley, cabecilla financiero del ELN
Mono Gerley, cabecilla financiero del ELN
Fiscalía General de la Nación

Gerley Sánchez Villamizar, alias Mono Gerley, llegó a Colombia después de que las autoridades de este país solicitaran su extradición desde España. Este hombre es señalado por la Fiscalía de ser uno de los cabecillas financieros más importantes del Frente de Guerra Oriental del Eln, que tiene influencia en los departamentos de Arauca, Casanare y Boyacá.

El ente judicial señala que Gerley sería el presunto articulador principal de una red criminal señalada de lavar 885.000 millones de pesos producto de las actividades ilícitas. Las autoridades señalaron que, una vez Sánchez llegó al Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, fue capturado por unidades de la Dijín de la Policía Nacional e Interpol.

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Se prevé que un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos lo presente en los próximos días ante un juez de control de garantías y le imputará los delitos de concierto para delinquir agravado, lavado de activos agravado y enriquecimiento ilícito de particulares.

'Mono Gerley' vivía en España

El presidente Gustavo Petro se ha referido a este presunto articulador de estructuras como un “miembro de las multinacionales del narcotráfico”. “Hoy es un hombre de corbata, un ejecutivo, lavador de dólares para varios, vende sus servicios, y es uno de los más grandes lavadores de dólares de Colombia”, aseguró el mandatario en uno de sus intervenciones que realizó en el mes de diciembre de 2025.

El Gobierno Nacional tenía información de que este hombre etsaría vinculado a la supuesta “Junta del narcotráfico” estaba viviendo en España, mismo país donde fue capturado. La Fiscalía General de la Nación fue la encargada de gestionar la extradición del señalado, cuyo proceso fue cuestionado por el presidente por supuestas demoras. “Ese señor, el ‘Mono Gerley’, sabe toda esa transición, y cómo es y en dónde y con quiénes. Entonces ese señor tiene que llegar aquí extraditado, y la Fiscal General tiene que ayudarnos”, señaló en su momento.

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María Paula Rodríguez Rozo
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