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Corte Suprema deja en firme condena a Santiago Uribe, hermano de Álvaro Uribe, por caso 12 Apóstoles

El alto tribunal falló contra la tutela interpuesta por Uribe, condenado a más de 28 años de cárcel por crear y financiar el grupo paramilitar.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 6 de nov, 2026
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Santiago Uribe Vélez
Santiago Uribe Vélez
Colprensa

La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 28 años y 3 meses de cárcel dictada contra Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por el caso de los 12 Apóstoles.

El sentenciado había presentado una acción de tutela contra la Sala de Casación Penal del alto tribunal “con el propósito de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y libertad personal, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada”, señaló el fallo de la Sala de Casación Civil.

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