Procuraduría cita a Deicy Jiménez e investiga el origen de sus contratos en entidades

“Una verdad que merece ser denunciada”. Este fue uno de los mensajes de Deicy Jiménez, la mujer que denunció la existencia de una red de mujeres que recibía contratos a cambio de favores sexuales, luego de una diligencia de más de quince horas en la cual la Fiscalía extrajo el contenido de su teléfono celular de la mujer.

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En su mensaje a través de Instagram, manifestó: "No desviemos el tema. Se trata de hechos, de una red de la que decidí no hacer parte y de una verdad que merece ser denunciada". Jiménez fue citada el jueves a la Fiscalía para entregar evidencias para la investigación, que podría comprometer, además del presidente, Gustavo Petro, que solo puede ser investigado por la Corte Suprema de Justicia, a funcionarios claves de su gobierno.



Jiménez reveló que la diligencia tuvo una duración de 15 horas 45 minutos y publicó una foto del búnker de la Fiscalía, con la hora de las 12:15 a.m., que sería el momento en el que terminó la diligencia. Aseguró que está comprometida con la verdad. "No vine a hacer espectáculo. Vine a cumplir con mi deber. No me mueve el miedo, ni el silencio, ni las presiones", añadió.



Tras esas declaraciones y el video íntimo que publicó en sus redes, el procurador Gregorio Eljach recordó que, sobre la conducta del expresidente Petro, únicamente tiene competencia la comisión de acusación de la Cámara. En cuanto a Deicy Jiménez, detalló que fue citada para el 9 de noviembre.

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Lo que busca establecer la Procuraduría, explicó Eljach, es hallar el origen de la vinculación de Jiménez a entidades del Estado, que es un tema que se viene investigando. “Venimos trabajando y acumulando informaciones. De hecho, señaló que se viene recogiendo un dossier para enviarle a la comisión de la Cámara debido a que tienen la competencia.

Respecto a lo manifestado por Carlos Andrés Ríos, director del Dapre, sobre la supuesta red de 48 mujeres con presuntos contratos irregulares durante el gobierno anterior, dijo que se está indagando, pero manifestó que es “etéreo” o “genérico”, por lo que hay que precisar las denuncias y las fechas que permitan llegar a una verdad real y no a suposiciones.

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También señaló que los funcionarios que resulten siendo nombrados en medio de la indagación serán llamadas por la Procuraduría para conocer su versión respecto a los señalamientos.

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