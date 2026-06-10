Trump ratificó su apoyo a De la Espriella: Petro le pidió no interferir en la campaña presidencial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que Colombia contará "con el apoyo y la fuerza total" de Estados Unidos si el candidato Abelardo de la Espriella gana la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Trump, que la semana pasada anunció su apoyo electoral a De la Espriella, subrayó en un mensaje en su red Truth Social que el aspirante a llegar a la Casa de Nariño tiene su "respaldo total e incondicional" de cara a la segunda vuelta del 21 de junio, en la que también participa Iván Cepeda.

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"Los resultados de estas elecciones son cruciales para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos, país que, si Abelardo gana, gracias a su competencia y amor por su país, contará con el apoyo y la fuerza total de Estados Unidos", escribió el republicano, y calificó al candidato como "un líder inteligente, fuerte y tenaz".

Horas después, el presidente Gustavo Petro le pidió a su homólogo no intervenir en la campaña presidencial colombiana y aseguró que cualquier intento de influir desde el exterior en las elecciones vulneraría la Constitución del país."Mi función constitucional es defender la soberanía de Colombia, su libertad y los derechos y libertades de todo su pueblo. Le solicito, como presidente de Colombia, no intervenir en la campaña que decide libremente el pueblo de Colombia y no usted", manifestó Petro en X.



El Presidente añadió que "cualquiera que gane mantendrá la amistad de hace más de dos siglos entre Colombia y los EE. UU., uno porque su Patria es EE. UU. y otro porque su patria es Colombia, amante de la libertad y de la vida".

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*Con información de EFE

Noticia en desarrollo....