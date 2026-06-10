En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
GUSTAVO PETRO
LIGA DE NACIONES
SANTIAGO URIBE
COLOMBIA DECIDE
PERÚ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / ¿Por qué la FIFA pidió modificar la camiseta de Haití diseñada por Saeta?

¿Por qué la FIFA pidió modificar la camiseta de Haití diseñada por Saeta?

"Saeta respetó el proceso e implementó los requisitos finales comunicados por la FIFA", dijo la empresa colombiana. Haití debuta en la Copa del Mundo de 2026 Escocia este sábado 13 de junio.

Por: EFE
Actualizado: 10 de jun, 2026
Comparta en:
¿Por qué la FIFA pidió modificar la camiseta de Haití diseñada por Saeta?
¿Por qué la FIFA pidió modificar la camiseta de Haití diseñada por Saeta? -
Saeta

La empresa colombiana Saeta informó este miércoles que ha decidido variar el diseño de la camiseta que utilizará Haití en el Mundial de fútbol, luego de que la FIFA objetara "ciertos elementos visuales" en la indumentaria del conjunto caribeño.

  • (Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

FIFA pidió modificar la camiseta de Haití

El fabricante de artículos deportivos emitió un comunicado en sus redes, en el que precisó que la FIFA consideró que esos elementos podían ser interpretados de manera diferente bajo su reglamento de equipamiento, por lo que solicitó modificaciones al diseño.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

"Aunque esta interpretación difirió de nuestra intención, Saeta respetó el proceso e implementó los requisitos finales comunicados por la FIFA", afirmó la firma. El diseño original de la camiseta de la selección haitiana guarda relación con la Batalla de Vertières de 1803, considerada decisiva por Haití para lograr su independencia de Francia, el 1 de enero de 1804.

Últimas Noticias

Petro habla de uno de los temas que le propondrá a Trump en reunión del 3 de febrero
MUNDO

Trump ratificó su apoyo a De la Espriella: Petro le pidió no interferir en la campaña presidencial

Fiesta de 15 años terminó en intoxicación por presunto alcohol adulterado: 4 personas murieron
MUNDO

Fiesta de 15 años terminó en intoxicación por presunto alcohol adulterado: 4 personas murieron

"El diseño final presentado por Saeta tenía la intención de ser un tributo a los hombres y mujeres que contribuyen cada día al futuro de Haití y no tenía la intención de ser una declaración política", aseguró Saeta. La marca colombiana dijo que, trabajando en estrecha colaboración con la Federación Haitiana de Fútbol, su objetivo fue crear una camiseta que celebrara el "orgullo, la resiliencia y el espíritu del pueblo haitiano".

Haití debuta en la Copa del Mundo de 2026 Escocia el sábado 13 de junio. El partido se celebrará en la ciudad de Boston, Estados Unidos, marcando el regreso de la selección haitiana a un Mundial tras 52 años de ausencia. "Seguimos orgullosos de haber contribuido, junto a la Federación Haitiana de Fútbol, a este momento histórico para el fútbol haitiano y deseamos al equipo todo el éxito en la Copa Mundial de la FIFA", dijo Saeta.

En la página web de la empresa, por otra parte, se informa que la "mayoría" de los modelos de las camisetas oficiales de la selección haitiana de fútbol están agotados.

Publicidad

Haití, sumido en una grave crisis de inseguridad a causa del accionar de bandas armadas, sigue con atención a su selección nacional, a pesar de las dificultades del día a día en la nación más deprimida del continente.

EFE
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Copa Mundial FIFA

Haití

Publicidad

Publicidad

Publicidad