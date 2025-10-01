En vivo
Noticias Caracol  / JUDICIAL  / Diego Cadena “es inocente”, afirma su defensor Iván Cancino, que apeló fallo de 7 años

Diego Cadena “es inocente”, afirma su defensor Iván Cancino, que apeló fallo de 7 años

El exabogado de Álvaro Uribe no se encuentra actualmente en el país, pero en caso de que se ratifique la condena contra él, regresaría a cumplirla, “no tendría ningún sentido no hacerlo”, dijo su defensa.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 1 de oct, 2025
Fallo condenatorio contra Diego Cadena: su abogado explica por qué lo apelará
