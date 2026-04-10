Ellos son los criminales más buscados por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

La Interpol emitió circulares contra los altos mandos de la estructura de la ‘Segunda Marquetalia’ por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, por requerimiento del Ministerio de Defensa. Las autoridades emitieron la notificación contra cabecillas e integrantes de este grupo armado residual y fijaron millonarias recompensas por información que conduzca a la captura de estos criminales.



En total, se emitieron 58 notificaciones que figuran en el contexto internacional para vincular directamente a los mencionados en el homicidio del exsenador y precandidato presidencial. Con esta gestión internacional también quedan activas cinco Notificaciones Rojas con fines de captura y extracción que fijan los nombres de los cinco hombres cuya captura será de gran valor para la fuerza pública y la lucha contra la criminalidad en Colombia.

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Se trata precisamente de Luciano Marín Arango (alias Iván Márquez), ‘Jhon 40’, alias Zarco Aldinever, ‘Enrique Marulanda’ y alias ‘Yako’. Las recompensas van desde los 500 millones hasta los 5.000 millones de pesos. También se emitió circular azul contra alias Rusbel Orumba y alias ‘Gonzalo’ o ‘Chalo’ con el objetivo de ubicar, identificar y obtener información sobre estos personajes, que fueron fichados como personas de interés en el marco de la investigación para esclarecer este crimen, ocurrido en 2025.



La Interpol divulgó 21 Notificaciones Rojas de captura con fines de extradición y 55 Notificaciones Azules para recolección de información y localización que ya están en manos de las autoridades de 196 países en todo el mundo. La activación de estas herramientas contribuye a que haya cooperación internacional para establecer un cerco a los criminales. “Ningún delincuente que atente contra la institucionalidad colombiana podrá encontrar refugio fuera de nuestras fronteras”, declaró la Interpol.

Estos son los rostros de los más buscados. Interpol

Por su parte, la Policía Nacional de Colombia reafirmó su compromiso en la lucha contra los grupos armados organizados y la impunidad, trabajando de la mano con agencias internacionales para llevar ante la justicia a los responsables de delitos de alto impacto en el país.



Cabe recordar que a finales de marzo de 2026 se emitieron órdenes de captura contra ‘Iván Márquez’ y otros cabecillas de la ‘Segunda Marquetalia’, ya que son señalados por ser los autores intelectuales de este atentado al político colombiano. Solo por Marín, la Fiscalía ofrece hasta 5.000 millones de pesos por información que conduzca a la detención del otrora negociador de la extinta guerrilla de las Farc, que volvió a las armas en 2019.



El senador Uribe Turbay, de 39 años y miembro del partido opositor de derecha Centro Democrático, fue herido con dos disparos en la cabeza durante un mitin el pasado 7 de junio en el barrio bogotano de Modelia y falleció el 11 de agosto, después de más de dos meses ingresado en la Fundación Santa Fe.



María Paula Rodríguez Rozo

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