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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Dos hombres torturaron y asesinaron a un niño en Medellín como venganza contra la madre del menor

Dos hombres torturaron y asesinaron a un niño en Medellín como venganza contra la madre del menor

Los criminales fueron condenados a 60 años de prisión por un juez penal de conocimiento. El menor de edad fue desaparecido forzosamente.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 9 de abr, 2026
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Condenados a prisión
Los rostros de los sentenciados a prisión.
Fiscalía - Archivo

Dos hombres fueron condenados a 60 años de cárcel por la tortura, asesinato y desaparición de un niño en Medellín, Antioquia. Después de seis años de ocurrido el caso, la Fiscalía General de la Nación logró obtener las pruebas que daban cuenta de este escabroso crimen, cometido en agosto de 2019, y reveló en un informe el motivo detrás de este acto sanguinario: tomar represalias contra la madre del menor de edad.

Los condenados por el delito fueron Cristian Camilo Serna Arboleda y Leider Yesid Oyola Santero, a quienes se les señaló de haber cometido los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada agravada y tortura. Sin embargo, no actuaron solos, según dio a conocer el ente judicial. Otros dos adolescentes fueron sancionados por la justicia.

La investigación que develó cómo ocurrieron los hechos fue orientada por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Medellín. En el proceso, el ente acusador pudo establecer relación con un hecho que parecería aislado, pero en realidad fue el motivo detrás de este crimen; en el pasado, la madre del menor había puesto en conocimiento de la comunidad que ella había sido víctima de un hurto.

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Precisamente, el responsable de este robo era una persona cercana a quienes ahora estarán en la cárcel durante gran parte de su vida. “En retaliación por la denuncia pública se llevaron al niño”, señaló el ente.

El caso ocurrió el día 5 de agosto de 2019 en el barrio Villatina. Según reveló la Fiscalía, hubo testigos que vieron a los dos sentenciados, con otros hombres, caminando junto al niño cuando todavía estaba con vida. Solo 11 días después de esta escena, el cuerpo del pequeño fue encontrado en zona boscosa de la Comuna 8; estaba atado de manos y pies y presentaba signos de violencia tales como quemaduras y golpes en el tórax.

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María Paula Rodríguez Rozo
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