En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
ACCIDENTE FAC PUTUMAYO
SANTIAGO CASTRILLÓN
ACCIDENTE NUEVA YORK
GUERRA IRÁN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / JUDICIAL  / Ordenan captura de ‘Iván Márquez’, líder de Segunda Marquetalia, por magnicidio de Miguel Uribe

Ordenan captura de ‘Iván Márquez’, líder de Segunda Marquetalia, por magnicidio de Miguel Uribe

Fiscalía y Policía ofrecieron hasta 5.000 millones de pesos de recompensa por el criminal. También ordenaron la captura de otros jefes de esa disidencia de las Farc.

Por: EFE
Actualizado: 24 de mar, 2026
Comparta en:
Editado por: Sandra Soriano Soriano
Ordenan captura de ‘Iván Márquez’, líder de Segunda Marquetalia, por magnicidio de Miguel Uribe
AFP/Colprensa

Las autoridades colombianas ordenaron este lunes la captura de Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, y seis jefes de la Segunda Marquetalia por su implicación en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, perpetrado a mediados del año pasado en Bogotá.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

"Se acaban de recibir siete órdenes de captura contra los autores intelectuales, quienes serían cabecillas de la Segunda Marquetalia. Por ello se ha dispuesto un ofrecimiento público de una gran recompensa, orientada a lograr su pronta ubicación y la captura de ellos", expresó el director de la Policía Nacional, general William Rincón, en una rueda de prensa.

¿Cuánto ofrecen de recompensa por los presuntos autores materiales del magnicidio de Miguel Uribe Turbay?

La Fiscalía ofreció hasta 5.000 millones de pesos (unos 1,3 millones de dólares) por información que lleve a la detención de alias Iván Márquez, quien fue el jefe negociador de la exguerrilla de las Farc en los diálogos con el Gobierno nacional que condujeron al acuerdo de paz de 2016. Retomó las armas en 2019.

Últimas Noticias

  1. Fiscalía abre iniciativa investigativa por denuncia contra periodistas por presunto acoso
    Fiscalía General de la Nación.
    Colprensa/Fiscalía
    JUDICIAL

    Fiscalía abre iniciativa investigativa por denuncia contra periodistas por presunto acoso

  2. Miguel Uribe Turbay
    Miguel Uribe Turbay
    Facebook
    JUDICIAL

    Este es el momento en que empezaron a seguir a Miguel Uribe Turbay, según alias El Viejo

Igualmente hay una recompensa de hasta 4.000 millones de pesos (unos 1,07 millones de dólares) por información sobre Géner García Molina, alias Jhon 40, y José Manuel Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever, otros de los principales líderes de la Segunda Marquetalia.

Los otros cuatro jefes de ese grupo armado que la Fiscalía ordenó capturar son: Jhon Jairo Bedoya Arias, alias Rusbel o Rumba; Alberto Cruzlobo, conocido como Enrique Marulanda; Diógenes Medina Hernández, alias Gonzalo, y Kendry Téllez Álvarez, alias Yako. (Lea también: Esto se sabe de 'Yako', enlace clave con la Segunda Marquetalia en el atentado contra Miguel Uribe)

El senador Uribe Turbay, de 39 años, y miembro del partido opositor de derecha Centro Democrático, fue herido con dos disparos en la cabeza durante un mitin el pasado 7 de junio en el barrio bogotano de Modelia y falleció el 11 de agosto, después de más de dos meses ingresado en una clínica.

Publicidad

Por este asesinato han sido capturadas nueve personas y cuatro de ellas ya fueron condenadas. También se tomaron medidas contra el adolescente que le disparó al candidato presidencial.

Decisión tras declaración de alias El Viejo

Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, uno de los condenados, dijo en el juicio que "el grupo que ordenó el atentado en contra del senador Miguel Uribe fue la Segunda Marquetalia", según reveló el sábado la revista Semana, que tuvo acceso a su testimonio. (Lea también: Este es el momento en que empezaron a seguir a Miguel Uribe Turbay, según alias El Viejo)

La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, aseguró que el magnicidio "no fue un acto aislado, sino el resultado de una operación criminal estructural que involucró tanto a una red delictiva urbana controlada y que operó como un 'outsourcing' y un grupo armado organizado residual, que es la Segunda Marquetalia", una disidencia que dejó de negociar la paz con el Gobierno en noviembre de 2024.

Publicidad

"Las evidencias indican que el magnicidio se hizo movido por una determinación de una fuerza de mayor jerarquía, expresada en la intención de la Segunda Marquetalia de ocasionar un impacto sobre la democracia y los procesos políticos del país. Esta es la evidencia que tenemos", añadió la fiscal.

Las decisiones de este grupo armado se tomaron, según la fiscal, "de manera consensuada" y responden "a una línea de comportamiento definida desde el nivel más alto de la organización que ha decidido apartarse de los procesos de paz".
Camargo detalló que el crimen fue articulado por Kendry Téllez Álvarez, uno de los jefes de esa disidencia que ahora tiene una orden de captura vigente, quien "desempeñó un papel central de planeación, coordinación y financiación del magnicidio".

EFE

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Miguel Uribe Turbay

Ivan Márquez

Disidencias de las FARC

Fiscalía General de la Nación

Policía Nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad