Este es el momento en que empezaron a seguir a Miguel Uribe Turbay, según alias El Viejo

Alias ‘El Viejo’, identificado como Simeón Pérez Marroquín, fue condenado a 22 años de prisión por haber hecho parte del plan que terminó con la vida de Miguel Uribe Turbay. El criminal rindió declaraciones sobre cómo él orquestó y coordinó el magnicidio del senador, ocurrido el 7 de junio de 2025. De hecho, él mismo fue quien empezó las primeras labores de inteligencia para saber cuándo dar el golpe preciso.



La confesión de ‘El Viejo’ fue conocida por Noticias Caracol después de que se le dictara la condena a Pérez, quien llegó a un arreglo con la Fiscalía para recibir esta pena. El ahora sentenciado relató que fue él quien tuvo una entrevista directa con el Zarco Aldinever, cabecilla de la Segunda Marquetalia, después de que un hombre identificado como Kendry Téllez Álvarez lo contactara. Vestido de civil y sin armas —a la vista—, este jefe criminal le ordenó a Pérez en una reunión que sostuvieron en las afueras de Cúcuta que asesinaran al político. Con esas palabras, ‘El Viejo’ dio inicio al plan.



¿En qué momento empezaron a seguir a Miguel Uribe Turbay?

Pérez recuerda que solo días después del encuentro con el jefe de la Segunda Marquetalia empezó con labores de inteligencia. Por eso, asistió a un evento que tomó lugar en la localidad de Bosa, en Bogotá, que contaría con la asistencia del entonces precandidato presidencial. “Yo llegué allá temprano y sí se veía movimiento de gente por el parque. Yo entré y ahí le ponían a uno manilla como de asistencia y me senté en una silla”, detalló en su confesión.

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Como un signo de aviso, Pérez recuerda que los presentes empezaron a hacer algarabía cuando Uribe Turbay hizo su aparición. La llegada, que para muchos significó júbilo, marcó el inicio de los cálculos criminales para evaluar las condiciones para realizar el atentado. En silencio y en medio de la multitud, Pérez identificó que el político llevaba, más o menos, tres escoltas con él. “Yo me quedé harto rato hasta que terminó la intervención”, relata. Su trabajo de ese día terminó con un gesto tan simple como tomarle una fotografía al senador de cerca, como todo el mundo. “Esa foto la guardé”.



El atentado no iba a ocurrir en el Parque El Golfito

Alias El Viejo reveló que el 7 de junio no era la fecha original en la que ejecutarían el plan del atentado en contra de Turbay. Todo ocurriría en un evento que haría el precandidato en el barrio Villa Amalia, al occidente de Bogotá, pero este fue postergado. Así que tuvieron que aplazar las cosas hasta que el mitín político del parque El Golfito, en Fontibón, marcó la fecha para dar el golpe.

Llegado el día, alias Chipi y Katherine Martínez (alias Gabriela) llegaron al lugar de los hechos para dejar al menor que fue instrumentalizado con el arma que sería disparada y sembraría el terror en aquel barrio. ‘El Viejo’ siguió todo desde una videollamada que tuvo antes del atentado. Hechas las cosas, ‘Chipi’ llamó nuevamente a quien coordinó el plan para comunicarle que se había ejecutado.



Sin embargo, ‘Kendry’ le manifestó en una reunión posterior a Pérez que “quedó mal” el atentado, todo mientras que Miguel Uribe Turbay se debatía entre la vida y la muerte. En una panadería de Candelaria La Nueva, su contratista le dijo: “La intención fue buena porque sí le pegaron, pero usted sabe que eso tiene que haber quedado hecho. Esperemos a que se muera el senador porque plata no dan hasta que él muera”.



María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

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