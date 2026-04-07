Interpol retira circular roja en contra de Carlos Ramón González, investigado por caso UNGRD

La Interpol informó este martes 7 de abril que se retiró la circular roja en contra del exdirector del Dapre Carlos Ramón González, quien se encuentra prófudo de la justicia colombiana en Nicaragua y que está siendo investigado por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD).

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Esta medida quiere decir que el exdirector del Dapre podrá salir libremente del país centroamericano, pues el exfuncionario estaba siendo buscado en más de 200 países.

Carlos Ramón González es considerado un prófugo de la justicia y en su contra hay una medida de aseguramiento por su presunta responsabilidad en hechos de corrupción relacionados con la Unidad.