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Noticias Caracol  / JUDICIAL  / Investigan al director de la cárcel de Itagüí por fiesta en la que cantó Nelson Velázquez

Investigan al director de la cárcel de Itagüí por fiesta en la que cantó Nelson Velázquez

Inicialmente se había señalado al director encargado de ese entonces como presunto responsable y fue sacado del cargo.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 4 de may, 2026
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Colprensa

La Procuraduría General de la Nación anunció que el actual director de la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Media Seguridad La Paz de Itagüí, Antioquia, Édgar Iván Pérez Ortega, será vinculado a las investigaciones que ha emprendido el organismo después de la denuncia de una fiesta en cárcel que tuvo lugar en el centro carcelario el pasado 8 de abril, donde cantó el artista vallenato Nelson Velázquez.

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Este es un nuevo giro que toma el caso, teniendo en cuenta que en el momento de los hechos había un director encargado. “Tiene que asumir esta responsabilidad y salió del cargo inmediatamente. Se abrió investigación a siete funcionarios que estaban también en el turno”, dijo en su momento el coronel Daniel Gutiérrez, director del Inpec.

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Cabe recordar que el ente de control había iniciado una investigación, pero también revocó la suspensión de 11 funcionarios del Inpec que estaban presuntamente involucrados en esta fiesta. La decisión se dio bajo el argumento de que el proceso contra los dragoneantes no fue legal y vulneró el debido proceso. Y es que los funcionarios no tenían las mismas funciones ese día.

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La corporación decidió iniciar la investigación ahora contra Pérez por presuntas irregularidades relacionadas con la asignación de turnos de descanso durante la Semana Santa de 2026. En ese sentido, el órgano pretende establecer si los turnos de descanso de los funcionarios se habrían modificado informalmente. De ser así, estos cambios incumplirían lo que establece la Dirección General del Inpec.

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La decisión disciplinaria responde a una compulsa de copias ordenada dentro de la investigación, que se abrió inicialmente contra otros 12 funcionarios del INPEC. El proceso ahora involucra a 13 servidores públicos.

Ahora, la Procuraduría Regional de Instrucción Antioquia busca verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si constituye falta disciplinaria y determinar si el investigado actuó o no bajo una causal de exclusión de responsabilidad.

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Paula Rozo
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