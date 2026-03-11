Ordenan captura de congresistas electos Wadith Manzur y Karen Manrique por caso UNGRD

La Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de los congresistas electos Wadith Manzur y Karen Manrique, relacionados con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD). Se había conocido que la Corte iba emitir orden de captura contra seis funcionarios vinculados a estos hechos, pero finalmente se determinó que solo Manzur y Manrique serán cobijados con medida de aseguramiento. Cabe mencionar que tanto Manzur como Manrique resultaron electos en las últimas elecciones legislativas.



Ambos congresistas electos han sido mencionados durante las investigaciones del escándalo de la UNGRD y, según la Corte Suprema, habría más pruebas en contra de los funcionarios. Sobre los otros cuatro mencionados en estos hechos, fueron llamados a juicio, pues la Corte considera que ellos deberán comparecer ante la Sala de Instrucción.



¿Cuáles son los seis congresistas llamados a juicio por caso UNGRD?

Los seis funcionarios que van a juicio son la senadora Liliana Bitar, del Partido Conservador; el senador Juan Pablo Gallo, del Partido Liberal; el representante a la Cámara Wadith Manzur, del Partido Conservador; la representante a la Cámara Karen Manrique, de la Asociación de Víctimas Intercultural Regional, el representante Julián Peinado, del Partido Liberal, y el excongresista Juan Diego Muñoz, que militó en la Alianza Verde y renunció a su curul.

Los seis congresistas tendrán que responder por el delito de cohecho impropio, pues hay pruebas en su contra basadas, entre otras cosas, con el testimonio de María Alejandra Benavides, exasesora del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Benavides, al parecer, fue el enlace para que los seis congresistas aceptaran una serie de contratos, los cuales, dice la Corte, ya tenían una disposición presupuestal y por ello se hacían reuniones que quedaron captadas por las cámaras de seguridad en el despacho del exministro Bonilla.

Otros testimonios fundamentales en este caso son los de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, y Olmedo López, exdirector de la Unidad, quienes narraron ante las autoridades cómo era el funcionamiento del entramado.



Las pruebas de la Corte Suprema de Justicia contra congresistas involucrados con caso UNGRD

En su comunicado, la Corte Suprema de Justicia anunció la orden de captura de los congresistas así: “La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, reunida en sesión extraordinaria, decidió acusar por el delito de cohecho impropio a cinco congresistas y un excongresista por la presunta aceptación de dádivas a cambio de comprometer su función como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Además, cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario a Wadith Alberto Manzur Imbett y Karen Astrith Manrique Olarte”.

Agregó la Sala que “se pronunció en el proceso además contra Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado Ramírez y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera, quienes seguirán en libertad. La investigación corresponde a los hechos registrados durante el segundo semestre de 2023, cuando los legisladores, como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda a cambio de conceptuar las operaciones de crédito que interesaban a esa cartera. En varias reuniones se habría acordado que la contraprestación para los congresistas, por el trámite de esos créditos, sería el impulso de la contratación y obras de interventoría de tres proyectos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) en Córdoba, Arauca y Bolívar”.

En cuanto a las pruebas, la Corte sostuvo: “En los encuentros documentados por la Sala, se habrían definido los montos con los que representantes del ejecutivo beneficiarían a los congresistas para comprometer su función. Para la Sala, el amplio material recaudado durante la investigación permite concluir que los procesados pudieron cometer el delito de cohecho impropio. La Sala notificará al Congreso de la decisión para que los investigados sean suspendidos del ejercicio de sus cargos. Una vez quede ejecutoriada, la decisión será enviada a la Sala Especial de Primera Instancia”.

