El error que cometió hombre señalado de fingir accidente para tapar crimen de mujer y bebé en Bogotá

Un caso en Bogotá dio un inesperado giro luego de que el CTI de la Fiscalía General de la Nación estableciera que un hombre habría intentado engañar a las autoridades simulando un accidente de tránsito para ocultar los homicidios de su expareja sentimental y su pequeño hijo de apenas 10 meses de nacido. Este sujeto, identificado como Fernando Silva, ya se encuentra en prisión.



El 12 de diciembre de 2025, cuando ocurrieron los hechos en la calle 63 con carrera 70, se creía que había ocurrido un trágico accidente de tránsito. Sin embargo, gracias al trabajo investigativo de las autoridades se pudo resolver que lo que ocurrió en realidad fue un feminicidio y un homicidio.



Así Fernando Silva habría asesinado a su expareja y su bebé

De acuerdo con las investigaciones la Fiscalía, detrás de este terrible crimen estaría Hugo Fernando Silva Soto. En la reconstrucción de los hechos y el análisis forense, el CTI logró evidenciar que este sujeto, quien estaba cuidando a su hijo en su casa del occidente de Bogotá, al parecer le quitó la vida por medio de agitación violenta del cuerpo o zarandeo.

El señalado asesino condujo su vehículo hasta la avenida Rojas, donde recogió a la otra víctima, su expareja. Luego, el supuesto criminal detuvo el vehículo, permaneció dos horas en una bahía vehicular y cuando la mujer intentó alzar a su hijo notó que algo extraño sucedía con el pequeño. De inmediato, la mujer le reclamó con desespero a su expareja y en ese momento él la habría atacado con un puñal en el cuello, matándola.

En ese momento, Hugo Fernando Silva habría intentado limpiar el carro, retomó su camino por la avenida Rojas y luego salió por la calle 63, donde, presuntamente, decidió chocar el vehículo contra un árbol.



¿Cómo Fernando Silva habría intentado ocultar el crimen de su expareja y su bebé?

El fiscal del caso señaló que Silva “en una bolsa sacó los elementos que utilizó para limpiar el interior de vehículo, deshaciéndose inmediatamente de los mismos. Corrían las 3:00 de la mañana y el señor Hugo Fernando Silva Soto salió conduciendo de la cuadra, cambia nuevamente de posición y corre la silla del conductor hacia atrás”.



Para ocultar el crimen, según el fiscal, Silva “para lacerar directamente la arteria carótida izquierda, limpia el interior del vehículo, utilizando luz para verificar que la sangre que ahí reposaba desapareciera por completo”.



Mujer que habría sido asesinada por Fernando Silva no sabía conducir, según Fiscalía

Para los investigadores de la Fiscalía, el cambio en la posición del cuerpo de la mujer asesinada resultó evidente y completamente incongruente con un accidente de tránsito. Además, las investigaciones determinaron que la mujer muerta ni siquiera sabía conducir. “Recordemos que para ese escenario, ese momento y justo ese instante, ya había perdido la vida (la mujer). Esto quiere decir que los muertos no conducen; lo digo con mucho respeto”, mencionó el fiscal del caso.



El supuesto asesino estuvo libre desde el día del supuesto accidente hasta la primera semana de marzo, cuando la Fiscalía solicitó su detención.

Durante la audiencia de imputación de cargos, Fernando Silva no aceptó los delitos de homicidio y feminicidio, las dos conductas agravadas; además de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. La defensa del supuesto criminal argumentó que todo se trató de un lamentable accidente de tránsito.



¿Cómo denunciar violencia intrafamiliar?

Para denunciar violencia intrafamiliar en Colombia, una persona debe seguir una ruta clara que garantiza atención inmediata y protección. En primer lugar, si existe una situación de riesgo, se recomienda buscar ayuda urgente a través de las líneas nacionales 123 o 155, o acudir a un centro de salud para documentar lesiones y recibir acompañamiento inicial.

Posteriormente, la denuncia formal puede presentarse ante una Comisaría de Familia, la Fiscalía General de la Nación o una estación de Policía. La denuncia puede ser verbal o escrita e incluir la narración de los hechos, datos del agresor y, si existen, pruebas como fotografías, exámenes médicos o testimonios. También puede realizarse de manera virtual a través de los sistemas oficiales de la Policía Nacional y la Fiscalía.

Una vez interpuesta, la autoridad debe emitir medidas de protección en un plazo máximo de cuatro horas, como la orden de alejamiento o la salida del agresor del hogar. Además, la víctima puede acceder a acompañamiento psicosocial y jurídico a través de comisarías, el ICBF o centros especializados como los CAVIF.

Estos mecanismos permiten que cualquier persona —víctima o testigo— pueda reportar el delito y activar una ruta de atención segura y gratuita.

