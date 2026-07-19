Presunto responsable de la desaparición de ingeniero Andrés Felipe Peláez en Antioquia va a prisión

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Juan Fernando Tobón Correa, conocido con el alias de 'El Paisa', señalado de participar en la desaparición del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez Yepes, ocurrida el 4 de abril de 2022 en el municipio de San Andrés de Cuerquia, norte de Antioquia. Han sido cuatro años llenos de incertidumbre en los que su madre, especialmente, ha exigido saber qué pasó con su hijo. La audiencia más reciente hizo un recuento de lo último que se supo de él. Claudia Yepes, su progenitora, lleva la cuenta: este 19 de julio se cumplen 1.567 días sin él. "Insistir, persistir y no desistir es mi mayor anhelo. Sigo exigiendo que la verdad salga a la luz (...) solo quiero recuperarlo esté como esté".

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De acuerdo con el ente investigador, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos le imputó el delito de desaparición forzada, al considerar que habría intervenido en la retención ilegal del profesional, quien realizaba labores ambientales en esa población.

La investigación indica que Tobón Correa, presunto integrante del grupo delincuencial organizado El Mesa, habría actuado junto a otros hombres armados para interceptar a Peláez Yepes cuando salió del hotel donde se hospedaba con destino a desayunar. Según la Fiscalía, la víctima fue intimidada con armas de fuego, golpeada y obligada a subir a un vehículo.



Las indagaciones permitieron establecer que el ingeniero fue trasladado inicialmente a una vivienda, donde habría permanecido amarrado con cordones de zapatos. Al día siguiente, fue llevado en un vehículo hacia las afueras del municipio y desde entonces se desconoce su paradero.



Durante las audiencias, el procesado no aceptó los cargos imputados. Sin embargo, una juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

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La Fiscalía recordó que por este mismo caso ya habían sido judicializadas otras dos personas y precisó que la captura de alias 'El Paisa' fue realizada por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Gaula Militar, en el municipio de Bello, Antioquia.

El caso de Andrés Camilo fue tomado hace poco por el abogado Miguel Ángel del Río Malo, quien destacó la decisión del juzgado de enviar a alias El Paisa a la cárcel. "Poco a poco encontramos la verdad", declaró.

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María Paula Rodríguez Rozo

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