Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Quién es el concejal Gury, grabado amenazando con bate a manifestantes en Medellín: esto respondió

Quién es el concejal Gury, grabado amenazando con bate a manifestantes en Medellín: esto respondió

El funcionario habló de los videos en los que aparece con un bate en medio de las protestas de este 7 de octubre. "Excelente video", afirmó al respecto. Conozca los detalles.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 8 de oct, 2025
Marcha en Medellín terminó en disturbios

