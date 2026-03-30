Vivía en un conjunto de Suba y fingía vida normal, pero era un poderoso jefe de red de narcotráfico

En una operación relámpago que desmanteló una de las rutas más activas de tráfico de drogas hacia Norteamérica, las autoridades colombianas capturaron en un conjunto residencial de Suba, en el norte de Bogotá, a Edgar Santiago Barbosa, conocido bajo el alias de Pescadero.

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De acuerdo con la investigación, este hombre, que lograba mimetizarse como un ciudadano ejemplar en un sector residencial del norte de la ciudad, es señalado por la Fiscalía y la Policía como el articulador clave de una red internacional de narcotráfico responsable del envío de toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos.

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La fachada de una vida normal en Suba

La captura se llevó a cabo tras un allanamiento en un conjunto residencial ubicado en la localidad de Suba, en Bogotá. Según el reporte de las autoridades, alias Pescadero llevaba una rutina aparentemente común: trabajaba en la zona, convivía con sus vecinos sin generar sospechas y mantenía un perfil bajo que le permitió operar durante más de un año sin ser detectado por los organismos de inteligencia.



Sin embargo, detrás de esta fachada de normalidad, Barbosa coordinaba una compleja estructura logística que conectaba las zonas de producción en el sur de Colombia con los mercados internacionales.



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Varias fichas de la red fueron capturadas

La caída de alias Pescadero no fue un hecho aislado, sino el punto de partida de una operación simultánea coordinada entre Colombia y varios países de Centroamérica. Mientras Barbosa era detenido en Bogotá, las autoridades lograban la captura de otros cinco presuntos integrantes de la organización.

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En las ciudades de Cali y Buenaventura fueron interceptados Jorge Sánchez Gamboa y Francisco Mantilla Angulo, quienes presuntamente se encargaban de la recepción de la droga facilitada por grupos armados ilegales.

De manera paralela, la cooperación internacional permitió la captura de tres sujetos adicionales en Panamá y Costa Rica. Los señalados, de nacionalidades colombiana, guatemalteca y costarricense, eran los encargados de asegurar la recepción de los cargamentos en Centroamérica para su posterior traslado a territorio estadounidense.

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Todos los implicados en el exterior contaban con circular roja de Interpol, lo que evidencia el alto nivel de peligrosidad y la importancia de la red desarticulada.



Alianzas con disidencias y rutas marítimas

La investigación reveló que la organización de alias Pescadero mantenía una alianza estratégica con el Frente Dagoberto Ramos, una de las estructuras de las disidencias de las Farc que opera en el departamento del Cauca. Este grupo armado era el encargado de proveer la sustancia ilícita en las zonas de producción.

Una vez obtenida la droga, la red de Barbosa gestionaba su traslado hacia el Caribe colombiano, desde donde se coordinaban los envíos por vía marítima. Las autoridades también confirmaron que la ruta principal utilizaba a Panamá y Costa Rica como puntos de escala técnica y redistribución antes de que la cocaína ingresara a los Estados Unidos.

Tras su captura, Barbosa y los demás detenidos en Colombia deberán responder ante la justicia por los delitos de narcotráfico, mientras avanzan sus respectivos procesos de extradición.

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*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.