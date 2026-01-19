Yeison Jiménez había sido víctima de estafa: ¿qué pasará con el caso tras su repentina muerte?

El cantante de música popular Yeison Jiménez falleció el sábado 10 de enero de 2026 a los 34 años. El músico murió en un accidente aéreo después de que la avioneta en la que se encontraba despegara del aeródromo de Paipa, en el departamento de Boyacá. El legado del artista fue recordado por sus colegas y fanáticos el pasado miércoles en el Movistar Arena de Bogotá.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Mientras el mundo de la música continúa recordando y despidiendo al cantante tras su repentina muerte, su abogado Miguel Morales dio detalles del caso de estafa del que fue víctima el cantante . El proceso, aunque ya tuvo condenas, continúa vigente. La pérdida del intérprete, de acuerdo con su abogado, no representaría un afectación directa en el proceso judicial.



Morales contó para el programa La Red de Caracol Televisión, que luego de la pandemia un grupo de personas se acercaron al cantante y a su equipo haciéndose pasar por una inmobiliaria. "Ellos los llevaron a unos concesionarios en el norte de la ciudad de Bogotá, donde les mostraron varios vehículos, más de 50 vehículos de alta gama, también tractomulas. Fueron también inmuebles relacionados con lotes comerciales para construcción, bodegas, apartamentos y eso hizo entonces que esa solvencia que mostraban estas personas pues ganaran la confianza de Yeison Jiménez y de su equipo de más cercano".



Lea: Más allá de la música: los proyectos empresariales que construyó Yeison Jiménez



¿Cómo fue la estafa de la que fue víctima Yeison Jiménez?

El cantante hizo un negocio multimillonario después de que los supuestos empresarios se ganaran su confianza. "Tiempo después, algunos vehículos empezaron a ser retenidos en las calles de la ciudad de Bogotá y en otras ciudades. Como ocurrió, por ejemplo, en el caso de las tractomulas. Al parecer estos vehículos... los documentos habían sido falsificados. Estos dos vehículos, por ejemplo, los carros de alta gama, pertenecían a carros que se encontraban en patios judiciales, que se encontraban embargados y que no tenían libre circulación, razón por la cual fueron aprehendidos por parte de las autoridades competentes", aseguró Morales.

Publicidad

El abogado, que relató que estos hechos ocurrieron en 2021, contó que Yeison Jiménez incluso contrató a algunos investigadores privados para soportar los elementos para la investigación. El cantante y sus socios fueron víctimas de estafa por más de 4.379 millones de pesos y los responsables fueron capturados en 2023. "Estas personas manifestaron que debido a la presión que les generaron al momento de la captura, de que en el lugar donde ellos se encontraban retenidos ponían en todo momento música de Yeison Jiménez, fue tanta la presión que ellos decidieron aceptar cargos, pero que no estaban bajo el libre consentimiento de su voluntad, razón por la cual solicitaban la nulidad", agregó.

Lea: Esto dijo testigo del accidente aéreo en el que falleció Yeison Jiménez: testimonio sería clave

Publicidad

La justificación de los responsables no tuvo soporte jurídico y no fue aceptado por la justicia. "Nos encontrábamos pendientes de una audiencia que se iba a adelantar el día primero de diciembre del año inmediatamente anterior, 2025. No se pudo adelantar por razones logísticas y se quedó pendiente reprogramar una nueva fecha y hora de la audiencia donde se iba a plantear el cobro de los perjuicios que claramente ascienden el millón de dólares", reveló el abogado.

Aunque los responsables fueron condenados a 12 años de prisión y esa decisión fue ratificada en segunda y tercera instancia, el cantante buscaba recuperar su dinero, razón por la cual aún existe un proceso vigente que seguirá sin el músico tras su repentina muerte. "El proceso debería continuar su trámite normal con algunas variaciones de que ahora, como Yeison Jiménez estaba reconocido como víctima dentro de ese proceso, pues habrá que aperturarse la sucesión correspondiente o la sesión de derechos litigiosos", explicó Morales.

Los responsables del caso fueron condenados por los delitos de estafa agravada con agravación genérica en modalidad masa en concurso heterogéneo con uso de documento falso en concurso homogéneo y concierto para delinquir. Por último, el abogado dijo que tiene total seguridad de que Yeison Jiménez no dejó un testamento en el que indicara alguna especificación sobre qué hacer con este caso.

Lea: Relato de Yeison Jiménez sobre sueños premonitorios con accidente aéreo: "Nos habíamos matado"



¿Qué se sabe del accidente aéreo en el que falleció Yeison Jiménez?

En la tarde del sábado 10 de enero, el cantante de música popular Yeison Jiménez abordó una avioneta en el aeródromo de Paipa, en el departamento de Boyacá, junto a varios miembros de su equipo de trabajo. El artista tenía programada una presentación en el municipio de Marinilla, en Antioquia.

Publicidad

"Aproximadamente a las 16:11 HL, se confirmó el siniestro de una aeronave de matrícula N325FA en inmediaciones del aeródromo Juan José Rondón, en el sector comprendido entre los municipios de Paipa y Duitama, Boyacá. Lamentablemente, tras el arribo de los organismos de socorro y la Policía Nacional al lugar del impacto, se confirma el fallecimiento de los seis ocupantes de la aeronave", se lee en un comunicado de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aeronaútica Civil.

La entidad confirmó que en la aeronave se encontraba Yeison Jiménez, junto al piloto, el capitán Fernando Torres Rojas y otros cuatro pasajeros, identificados como Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora. "El Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate (SAR) de la Aerocivil activó los protocolos tras recibir la señal de localización de emergencia (ELT)", agregó la entidad.

Publicidad

Álvaro Bello, director de la división de investigaciones de la Aeronáutica Civil, corroboró que la avioneta si despegó y tuvo un desplazamiento en el aire antes de chocar. Cuando las autoridades empezaron los levantamientos de los cuerpos también se inició la investigación de las causas del accidente aéreo. El funcionario confirmó que la avioneta había volado los días anteriores, lo que evidencia que sí estaba en condiciones de ser aeronavegable, por lo que el foco del caso está enfocado en qué fue lo que falló.