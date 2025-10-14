En vivo
Noticias Caracol
Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Centro Democrático anuncia fecha en la que dará a conocer su candidato presidencial

Centro Democrático anuncia fecha en la que dará a conocer su candidato presidencial

Los precandidatos del Centro Democrático son Miguel Uribe Londoño, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 14 de oct, 2025
Petro (65).jpg
El partido Centro Democrático hizo un nuevo anuncio. -
Foto: archivo particular

