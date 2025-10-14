Centro Democrático anuncia fecha en la que dará a conocer su candidato presidencial

El partido Centro Democrático ya anunció una fecha en la que dará a conocer su candidato presidencial, un cupo que se disputan Miguel Uribe Londoño (padre del senador fallecido Miguel Uribe Turbay), María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra, quienes ya se han movido en debates y han recorrido ciudades buscando el aval en la consulta interna del partido.

De acuerdo con lo informado por el Centro Democrático en sus redes sociales, el candidato presidencial se dará a conocer el próximo 28 de noviembre. La persona elegida participará en la consulta que se desarrollará el 8 de marzo del otro año, con el fin de "escoger un único candidato de una unidad democrática de base popular que reconstruya el camino democrático de la nación", señaló previamente el partido.



Álvaro Uribe volvería a ser senador del Centro Democrático

El fundador del partido, el expresidente Álvaro Uribe, también participaría para ser nuevamente parte del Senado de la República por esa colectividad, según informó el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo. “Aspiramos a tener 25 senadores, entre otras cosas porque si los temas judiciales se lo permiten, el presidente Álvaro Uribe será el número 25 en la lista, ese es el único que tenemos fijo ya. El presidente Uribe es el número 25 de la lista cerrada al Senado por el Centro Democrático”, indicó en unas declaraciones el pasado 10 de septiembre.

Uribe, precisamente, se encuentra enfrentando un proceso judicial por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, y un juzgado en primera instancia lo condenó a 12 años de prisión domiciliaria. Su defensa apeló a la decisión, y el Tribunal Superior de Bogotá anunció que ya “aprobó la decisión en segunda instancia” sobre el fallo, que pronto comunicará.



