A qué hora se estrena Yo Me Llamo: ¿estará Aurelio Cheveroni?

Caracol Televisión abre este 21 de julio el templo de la imitación para una nueva temporada de Yo Me Lamo, el programa musical más querido por los colombianos. En esta ocasión, en el mismo espacio se llevará a cabo la selección de los Yo Me Llamo Mini, una selección especial para los más pequeños y en la participa como jurado al querido Aurelio Cheveroni.

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La undécima temporada se da con el regreso de la dupla infaltable de jurados en la mesa, los experimentados Amparo Grisales y César Escola. Mientras que el tercer asiento estará ocupado por el cantante vallenato Elder Dayán Díaz.



Hora de estreno de Yo Me Llamo

El gran estreno de Yo Me Llamo está programado para este martes 21 de julio a las 8:00 p. m.. El programa ocupará el horario estelar del prime time colombiano, trayendo de vuelta la mística de un formato que, tras 15 años de historia desde su inicio en 2011, se ha consolidado como un referente mundial en la búsqueda de talentos.



Las novedades de la nueva temporada de Yo Me Llamo

Juan Esteban Sampredo, vicepresidente de entretenimiento de Caracol Televisión, reveló a Show Caracol que uno de los primeros cambios que notarán los televidentes es que el estudio fue completamente renovado y "es la primera ve que todo el set es hecho en Colombia, obviamente hay elemento traídos de otras partes, pero todo fue construido por manos artesanas colombianas".

Por otro lado, sobre las audiciones indicó que gracias a que Yo Me Llamo se ha convertido en un concurso referente a nivel internacional, en esta ocasión se recibieron audiciones de todas partes del mundo, lo que garantiza la participación de concursantes de 10 países diferentes. "Tenemos gente de Costa Rica, Cuba, Venezuela, Ecuador, Chile, Perú y por supuesto colombianos de cada uno de los rincones del país porque fueron más de 3.500 personas que se inscribieron para esta temporada".



La búsqueda el doble perfecto adulto iniciará esta noche con el trabajo de Amparo Grisales, César Escola, Elder Dayán Díaz y la invitación especial de Aurelio Cheveroni a seleccionar a los mejores. El personaje del Club 10 regresará después al programa cuando inicie la fase de Yo Me Llamo Mini.



Amparo Grisales destacó en el lanzamiento para medios que esta temporada el programa "está lleno de humor, de sorpresas, de talento nuevo y de todos los géneros para los que no gusta la música de antes y a los que nos gusta la música de ahora". El maestro Escola adelantó que la temporada número 11 sorprenderá por la calidad de talento; "siempre quedamos sorprendidos, este año hay mucho talento y lo más increíble personajes que nunca habían estado en las 10 temporadas pasadas".

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La presentadora Laura Acuña, por su parte, contó detalles sobre la participación de los más pequeños señalando que "cada temporada uno dice '¿de dónde va a salir más talento?', pero los niño nos sorprenden el doble esta temporada". Mientras que Elder Dayán Díaz celebró su primera participación como jurado en un reality musical, "me siento muy feliz y espero que a todo el público colombiano le guste mi participación".

El premio también se renueva, siendo el incentivo económico más alto de las temporadas. El ganador de la categoría de adultos se llevará 500 millones de pesos, mientras que el vencedor de Yo Me Llamo Mini obtendrá 100 millones de pesos destinados a sus estudios universitarios. Caracol Televisión también busca convertir esta temporada en una experiencia multiplataforma a través de su plataforma de streaming, Ditu, en la que los usuarios podrán disfrutar de contenido exclusivo y gratuito en programas originales llamados Reacción al doble y Detrás del doble, presentados por Juliana Arango, Leonardo Cuervo y Juan Alfonso Peláez.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co