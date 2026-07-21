Así será el clima en Colombia del 21 al 24 de julio, según Ideam: regiones con más lluvias

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) compartió cómo se comportará el clima en Colombia en la semana del 21 al 24 de julio de 2026. De acuerdo con la entidad, "se prevén lluvias y chubascos generalizados en la mayor parte del país durante toda la semana, con los acumulados más importantes en el noroccidente, occidente, oriente y sur del territorio", con mayor presencia de precipitaciones en las regiones Pacífica, Andina, Caribe, Orinoquía y Amazonía.

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Las condiciones atmosféricas de esta semana estarán influenciadas por la presencia de humedad en diferentes zonas del país, lo que favorecerá la formación de nubosidad y lluvias principalmente durante las tardes y noches. Según el pronóstico meteorológico, la tormenta tropical Bertha, ubicada en el norte del golfo de México, continuará su desplazamiento hacia la costa sur de Estados Unidos y no tendrá efectos sobre las condiciones del tiempo en Colombia. El Ideam también mantiene vigilancia por la posibilidad de incendios de cobertura vegetal en sectores del centro y sur de la región Andina y en el norte del Caribe, debido a zonas donde persisten condiciones de baja humedad en los suelos.



¿Cómo será el clima en Colombia entre el 21 y el 24 de julio de 2026?

Durante lo que queda de este martes 21 de julio se esperan precipitaciones en departamentos como Córdoba, Antioquia, Santander, Caldas, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Casanare, Vichada, Guainía, Vaupés, Amazonas, Caquetá y Putumayo. En algunas zonas estas lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica. Para Bogotá se pronostica un comienzo de semana con intervalos de nubosidad y posibilidad de lluvias ligeras o lloviznas al finalizar la tarde y durante la noche. "La temperatura mínima se espera esta semana que esté cercana a los 10 °C y la máxima se ubicará aproximadamente entre 19 °C y 21 °C", indicó el Ideam.



Miércoles 22 de julio: aumento de las lluvias en el país

El miércoles será uno de los días con mayor actividad de lluvias durante la semana. El pronóstico indica un incremento en la cobertura de nubosidad y en la intensidad de las precipitaciones, especialmente en horas de la tarde y la noche. Las zonas con mayor probabilidad de lluvias incluyen sectores del Caribe, norte y centro de la región Andina, Pacífico, Orinoquía y Amazonía. Departamentos como Magdalena, Cesar, Bolívar, Sucre, Córdoba, Norte de Santander, Santander, Antioquia, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Arauca, Vichada, Casanare, Meta, Guainía, Caquetá y Putumayo podrían registrar lluvias frecuentes.



Jueves 23 de julio: continúan las precipitaciones

El jueves continuará la presencia de nubosidad y lluvias en buena parte de Colombia. Según el pronóstico, será otro de los días con mayores acumulados de precipitación. Las regiones Pacífica, Orinoquía, Amazonía, sur del Caribe y norte de la región Andina tendrán las condiciones más favorables para lluvias fuertes. Durante la mañana y la tarde se esperan cielos entre parcialmente nublados y mayormente cubiertos. Los departamentos donde podrían presentarse lluvias acompañadas de tormentas eléctricas incluyen Magdalena, Cesar, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Chocó, Cauca, Nariño, Arauca, Vichada, Casanare, Meta, Guaviare, Vaupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas.



Viernes 24 de julio: continúan las lluvias en algunas regiones

Para el viernes se espera una reducción de la cobertura nubosa en comparación con los días anteriores. Sin embargo, varias zonas del país todavía tendrán probabilidad de lluvias durante la tarde y la noche. Las precipitaciones se concentrarán principalmente en el norte y sur del Pacífico, el suroccidente del Caribe, el noroccidente de la región Andina, el oriente de la Orinoquía y sectores del centro y sur de la Amazonía. Entre los departamentos con mayor posibilidad de registrar acumulados importantes de lluvia están Bolívar, Córdoba, Antioquia, Caldas, Chocó, Valle del Cauca, Nariño, Vichada, Caquetá, Guaviare y Amazonas. Además, el Ideam indicó además que la onda tropical número 28, ubicada sobre el Atlántico central, podría acercarse al territorio nacional durante el fin de semana.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co