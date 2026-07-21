Mesa de futbolín más larga del mundo rompe récord Guinness durante el Mundial de Fútbol 2026

En medio del ambiente generado por la Copa Mundial de la FIFA 2026, un evento realizado en la ciudad de Nueva York reunió a aficionados de distintos países para establecer un nuevo récord Guinness. Se trata de la mesa de futbolín más larga del mundo, una estructura de 160,04 metros de longitud que fue inaugurada el 11 de julio en el Brooklyn Navy Yard, cerca del paseo marítimo de la ciudad.



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La iniciativa fue organizada por la marca Teremana Tequila y permitió que personas de 48 países participaran en un mismo partido de futbolín, en una actividad que coincidió con la celebración del torneo mundialista.

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Una mesa de más de 160 metros

La estructura alcanzó una longitud oficial de 160,04 metros (525 pies), una medida superior a la longitud promedio de una manzana urbana y equivalente a aproximadamente 112 mesas de futbolín de tamaño convencional unidas.

El evento estuvo abierto al público y los asistentes recibieron camisetas de diferentes colores con parches intercambiables para representar cualquiera de las 48 naciones presentes alrededor de la mesa durante la jornada.



De acuerdo con los organizadores, el propósito era reunir a personas de diferentes países alrededor del futbolín en el marco de uno de los principales eventos deportivos del calendario internacional. Antes del intento oficial, Richard Black, director ejecutivo de Teremana Tequila, explicó que la actividad buscaba promover la interacción entre aficionados de distintas nacionalidades.



"Mana (el buen espíritu) siempre ha sido la esencia de Teremana y nuestra convicción de que la buena energía es contagiosa", señaló.

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Añadió que la denominada Mesa Mundial fue concebida para ofrecer "una oportunidad para que los aficionados celebren su pasión compartida, conecten entre culturas y hagan historia juntos".

Asimismo, indicó que, más allá de la obtención del récord Guinness, el objetivo era fomentar la comunidad y generar experiencias compartidas entre los asistentes.

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Dwayne "La Roca" Johnson celebró el récord

Teremana Tequila fue fundada en 2020 por el actor y luchador Dwayne Johnson, conocido como "La Roca". Aunque no asistió al evento, dejó su firma sobre la mesa utilizada para el intento del récord. Posteriormente compartió la noticia en sus redes sociales, donde celebró la obtención de la marca mundial.

"Nuestra Teremana simplemente establece un Guinness World Records. ¡Y sí, fue divertidísimo! La mesa de futbolín más larga del mundo. Nuestra mesa récord se construyó con un solo propósito: unir a la gente", escribió.

El hecho de que hubiesen participado tantans personas de varias nacionalidades, según expresó, convirtió la actividad en "una celebración de la conexión, la competencia amistosa y el compartir la mesa, sin importar de dónde seas". Johnson también recordó una anécdota personal relacionada con este juego al señalar que cuando era joven solía reunirse en salas de billar para jugar futbolín.

Un nuevo récord Guinness

El intento fue supervisado por Michael Empric, juez de Guinness World Records, quien confirmó la validez de la marca al finalizar el evento.

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"El evento se desarrolló sin contratiempos, a pesar de las altas temperaturas. ¡La mesa de futbolín era realmente impresionante en persona, ya que abarcaba más de una manzana!", manifestó.

Con esta medición, la mesa de 160,04 metros superó el récord anterior, que pertenecía desde 2023 a Der Bremer y KP Agency, de Turquía, con una estructura de 151,70 metros. Tras el anuncio oficial, los asistentes continuaron utilizando la mesa durante la jornada. De acuerdo con los organizadores, al finalizar el evento la estructura sería dividida en mesas de tamaño reglamentario para ser distribuidas entre clientes y organizaciones sin fines de lucro en distintos lugares del país.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co