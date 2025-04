Así han sido los primeros días de La Segura e Ignacio Baladan con su primogénito Lucca

Natalia Segura, más conocida en redes sociales como La Segura , compartió con sus seguidores imágenes y videos de lo que han sido sus primeros días como mamá. La influenciadora tuvo a su primer hijo, llamado Lucca, el pasado sábado 12 de abril e hizo el anuncio con gran emoción a través de sus perfiles. Ignacio Baladan, su esposo y padre del bebé, también compartió con los internautas su felicidad.

"¡Bienvenido, Lucca!", escribieron en la publicación que hicieron anunciando el nacimiento de su primogénito, exclusiva que dieron a la revista People en español. En el post detallaron que el pequeño Lucca llegó al mundo pesando 8.56 libras/ 3.45 kilogramos. La imagen rápidamente se hizo viral en las redes sociales, donde ambos reciben mensajes de felicitaciones por parte de los internautas que los siguen.

La Segura e Ignacio Baladan anunciaron en octubre su embarazo, luego de que hicieran pública en televisión nacional su compromiso, cuando el creador de contenido sorprendió a su pareja en medio de un reality en el que estaba participando. Por ahora, la pareja llevó a cabo la boda civil y están a la espera del matrimonio por la iglesia. "Ya somos esposos. Aunque todos nuestros planes de boda eran por la iglesia y lo siguen siendo, cuando nuestro hijo Lucca llegó, muchas cosas cambiaron y una de ellas es formalizar este hogar", aseguraron.

Sus primeros días como papás

Ignacio y La Segura han estado compartiendo con sus seguidores algunas fotos y videos de lo que han sido sus primeros días como padres, ya en casa con su bebé. Aunque sus seguidores los aplauden por sacar tiempo para tenerlos actualizados sobre lo que están viviendo en este momento tan especial, pero recientemente la influenciadora ha confirmado lo difícil que han sido estos días.

Publicidad

"Les voy a decir una cosa, primero que todo muchas gracias por todos los mensajes hermosos que me han dejado, gracias por cada uno de los comentarios, todo lo que me han dicho a mí, a mi esposo, a mi mamá, gracias, las amo mucho, yo sé que genuinamente hay muchas tías detrás de la pantalla que quieren a mi repollito", expresó en un primer momento la influenciadora.

La Segura añadió que no fue fácil el nacimiento de su bebé, el cual llegó al mundo por cesárea y que la lactancia tampoco ha sido un proceso sencillo. "La cesárea es una cosa aterradora, yo tengo bomba para el dolor, me la acabaron de arreglar porque se me había salido la vena, y yo me iba a morir amigas. Por otro lado, hermanas no me está yendo también con la lactancia materna exclusiva, tengo las chichis grandísimas, hinchadas, no soporto el dolor y yo pensé que iba a ser buena productora de leche y no sé por qué pero mi hijo no me quiere recibir, creo que le estresa que solo salen algunas gotitas".

Publicidad

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL

CORREO: mpgonzal@caracoltv.com.co