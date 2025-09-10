¿Cuánto vale ir a ver un partido de Colombia en el Mundial? Ya salieron los precios de las boletas

Poco a poco se van llenando los cupos de las selecciones que disputarán el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México entre junio y julio del 2026. Además, de los países anfitriones, ya son varios los que han clasificado a la gran cita del fútbol, como es el caso de los suramericanos Argentina, Ecuador, Colombia, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Este mismo 10 de septiembre, la Fifa comenzó la venta de boleterías para la Copa del Mundo, que tendrá 16 ciudades anfitrionas:



Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle. México : Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey.

: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey. Canadá: Vancouver y Toronto.

El organizador del evento les pidió a los interesados en ver partidos del Mundial un registro para manifestar su interés en los duelos. Los primeros en tener la posibilidad de participar en el sorteo de boletas son las personas quienes manejen tarjetas de crédito de Visa.

De acuerdo con la Fifa, en el sorteo preferente de Visa los participantes deben ser mayores de 18 años y no se requiere hacer ningún pago para registrarse ni para resultar ganador.“Tras un proceso de selección aleatoria, los ganadores recibirán una notificación por correo electrónico a partir del 29 de septiembre. Se les asignará una fecha y hora para adquirir boletos (sujetos a disponibilidad). El periodo de asignación de horarios dará inicio el 1 de octubre. El hecho de quedar seleccionado en el sorteo no garantiza la disponibilidad de boletos en el horario asignado. Una vez iniciada la venta, se ofrecerán boletos para partidos individuales para los 104 encuentros, así como boletos específicos por sede y por equipo”, indicaron desde la Fifa.



¿Cuánto valen las boletas para ingresar a los partidos?

Aunque el sorteo del Mundial se llevará a cabo en diciembre de este 2025 por lo que todavía no se conocen cómo quedarán conformados los bombos o grupos del certamen, desde este 10 de septiembre estarán disponibles las boletas.



Para muchos, se trata de una “compra ciega”, pues no se conoce qué partido que elija terminará viendo, pero sí es una manera de asegurar una entrada en el máxima evento del fútbol mundial.

Publicidad

Para la fase de grupos, la Fifa dispuso boletas desde los 60 dólares, que equivale en Colombia a 235.500 pesos aproximadamente. Tenga en cuenta que el valor del dólar es cambiante. De otro lado, los asientos más exclusivos para la final del torneo alcanzarán hasta los 6.730 dólares; es decir, unos 26.500.000 de pesos.

Tenga en cuenta que la Fifa dispone de cuatro categorías de boletas.



Categoría 1 : son los boletos más caros. Están ubicados en las zonas preferentes de las gradas inferiores.

: son los boletos más caros. Están ubicados en las zonas preferentes de las gradas inferiores. Categoría 2: están ubicados fuera de las áreas de la categoría 1. Disponibles tanto en las gradas inferiores como en las superiores.

están ubicados fuera de las áreas de la categoría 1. Disponibles tanto en las gradas inferiores como en las superiores. Categoría 3: se trata de los puestos ubicados fuera de las áreas de las categorías 1 y 2. Disponibles generalmente en las gradas superiores.

se trata de los puestos ubicados fuera de las áreas de las categorías 1 y 2. Disponibles generalmente en las gradas superiores. Categoría 4: es la categoría más accesible. Ubicados fuera de las áreas de las categorías 1, 2 y 3, y disponibles en las gradas superiores.

Además de las boletas para partido individual, la Fifa ofrece un paquete tipo abono para los partidos que se jugarán en un estadio en particular. Otro paquete disponible es el de una selección específica. Por ejemplo, puede comprar el paquete para seguir a Colombia, el cual se encuentra en 6.750 dólares; es decir, unos 26.500.000 pesos aproximadamente.



Lista de selecciones ya clasificadas al Mundial

Anfitriones

Canadá

Estados Unidos

México

Asia

Japón

Irán

Uzbekistán

Corea del Sur

Jordania

Australia

Sur América

Argentina

Ecuador

Brasil

Colombia

Paraguay

Uruguay

Oceanía

Nueva Zelandia

África

Marruecos

Túnez

Publicidad

NOTICIAS CARACOL