El antes y después de 6 Martínez, joven que se hizo viral por tener el nombre más corto de Colombia

¿Se imagina llenar titulares de prensa, protagonizar comerciales, incluso colaborar con Netflix, gracias a la originalidad de su nombre? Esta ha sido la historia de 6 Martínez, un joven de 23 años, oriundo del municipio de Santa Ana, en Magdalena, que se volvió tendencia hace un tiempo por tener el nombre más corto de Colombia y, probablemente, de todo el planeta.

"Ciertas personas se me han acercado a decirme, 3 x 2, o 7 - 1, y yo siempre les contesto con mucho agrado, porque su nombre único en el mundo, y eso me tiene orgulloso", relató en charla con Noticias Caracol en septiembre de 2021, cuando su historia se hizo viral. La noticia no solo se quedó en el país, sino que le dio la vuelta al mundo y fue calificada como insólita por muchos.

En su pueblo desde pequeño conocían su nombre, sin embargo, su historia se difundió a nivel nacional cuando, hace cuatro años, la Registraduría informó que los funcionarios podían abstenerse de registrar nombres que atentarían contra la dignidad, la sana crítica y la objeción de conciencia de una persona.



Aunque 6 dice que este no ha sido su caso, indica que sí ha recibido comentarios incluso en la Universidad Autónoma del Caribe, en Barranquilla, donde llegó para estudiar Comunicación Audiovisual cuando el ‘boom’ por su nombre estaba más vivo que nunca.

"Yo también comencé a ayudarle un poquito a la gente porque como que le daba pena decirme 6. Por la calle me decían 3x2 y yo les decía 7-1 o les decía raíz cuadrada de 36, cosas así. Por ejemplo, en el salón en la universidad, siempre cuando decían el número seis, yo venía y decía, "presente" o cosas así jugándome con el profesor y prácticamente todo el salón se echaba a reír", comentó.



¿Por qué sus papás lo llamaron 6?

Sin duda su nombre le ha cambiado la vida.. incluso dice que ha participado en concursos donde premian los nombres raros y está prácticamente seguro de que ganará. Contó que su nombre se debe a que su padre y su madre aún no se habían decidido por un nombre cuando fueron a registrarlo.

"Mi papá, cuando iba a la Registraduría, que me iban a registrar, pues yo no llevaba nombre, porque mi primer nombre iba a ser Osama, pero mi mamá no quería ese nombre, no le parecía. Entonces, yo iba sin nombre básicamente y mi papá se encontró un amigo y le dijo, '¿Y qué número de hijo era?' Y mi papá le dijo que el sexto. Y mi papá se le prendió el bombillo y dijo, 'No, ese es' ", aseguró. 6 cuenta que no es el único en su familia con un nombre particular, pues su hermana, quien nació a las 12 del mediodía, se llama Meridiana. También tiene un hermano que se llama Grey Carmín, inspirado en una piedra preciosa de color rojo.



6 en la actualidad

Desde que su historia se conoció, ha estado ante las cámaras en diversas ocasiones, pues colaboró con Netflix y también realizó una pieza publicitaria para una empresa en Estados Unidos que se llama Seism la cual "le pagó en dólares". "Hice un comercial con Netflix que ya se grabó y ya está publicado sobre la tercera temporada de Umbrella Academy. Y bueno, además de que a mí me gusta mucho esa serie, bastante contento por haber participado ahí".

Ya está a punto de graduarse de la universidad y junto con su familia se radicó en Santa Marta. Además, desarrolló un profundo gusto por el ejercicio y la fotografía, dos pasiones que suele compartir en sus redes sociales. "Recuerdo bien que cuando hice la noticia estaba pesando en torno a unos 61 kg de peso. Después de eso, me gustó mucho el gimnasio. Me terminé enamorando del gimnasio y ahora mismo diría que tengo un físico para mí bastante bastante bueno. Entre otras cosas, en la universidad ya terminé académicamente, solo me falta completar dar un curso de inglés y hasta ahí sería. Y tengo un estudio de fotografía en Santa Marta", indicó.

6 afirma que aún tiene sueños por cumplir, como pertenecer a algunas de las marcas de ropa fitness, o consolidar su estudio fotográfico, e invita a todos los que tengan nombres raros, a que se sientan orgullosos de ellos. "El nombre es solo una forma con la que nos pueden llamar. Eso no nos identifica quiénes somos ni lo que hacemos. De hecho, hay que estar orgulloso de cómo uno se llama porque es la única forma de la que te pueden llamar. Por eso, cuando a mí me saludan en la calle y dicen 6, ya yo sé que es para mí solo. Sé que no hay más nadie en el mundo que se llama así".

Y aunque la historia de 6 es única, la Registraduría todos los años informa cuántos nombres hay sin tocayo. Para el 2024, indicó que se registraron 11.449 personas con un nombre como ningún otro, entre los que se resaltan Ebenezer, Mafalda, Arte y Tea.

