Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / El antes y después de 6 Martínez, joven que se hizo viral por tener el nombre más corto de Colombia

El antes y después de 6 Martínez, joven que se hizo viral por tener el nombre más corto de Colombia

Este joven de 23 años, oriundo del municipio de Santa Ana, en Magdalena, se volvió tendencia hace cuatro años por su particular nombre. En entrevista con Noticias Caracol, contó sus sueños relacionados con el mundo fitness y la fotografía.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: septiembre 01, 2025 09:09 p. m.
