El tierno gesto de James Rodríguez con su hijo Samuel durante el himno nacional

James Rodríguez, el capitán y referente de la Selección Colombia, ha cautivado a varias personas en redes sociales por el tierno gesto que tuvo con su hijo en los actos protocolarios previos al duelo contra Bolivia, enfrentamiento en el que el cucuteño fue pieza clave marcando el primer gol del encuentro, que posteriormente finalizo 3 - 0 a favor de La Tricolor, lo que aseguró el cupo de nuestro país para participar en el Mundial de la Fifa 2026.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El momento fue protagonizado por Samuel, el hijo del 10 de nuestra selección, que posó junto a su padre cuando comenzó a sonar el himno nacional y por su corta edad, inocentemente, puso su mano izquierda en el pecho, pero James, enseñándole respeto a los símbolos patrios, corrigió a Samuel colocando su mano derecha sobre el escudo, dejando una imagen muy especial a todos los aficionados. Es en ese momento, Camilo Vargas, portero de la selección, decide seguir el gesto del capitán y le indica a sus dos hijos cómo debe ir su mano al momento de entonar el himno.

Aunque en redes se ha comenzado a utilizar este momento para involucrar ideales políticos, la realidad es que el 10 colombiano nunca ha dejado en claro cuáles son sus posiciones ideológicas. Ya con 34 años, puede que se esté perfilando para disputar su última copa del mundo.



Algunos, más arriesgados, han especulado con que el juego contra Bolivia fue el último partido de James en Eliminatorias. Un ejemplo de esto se ve reflejado luego de que al finalizar el partido decidió quedarse sentado en el centro del campo del estadio Metropolitano, mientras que sus compañeros se encontraban en los camerinos celebrando el pase al mundial. James, con el estadio completamente desocupado, estuvo varios minutos allí, reflexionando y sacándose fotos para inmortalizar ese momento.

Publicidad

Para nadie es un secreto que la presencia del 10 colombiano en la selección es muy importante, siendo uno de los líderes en el vestuario y en la cancha. No obstante, salió de campo el pasado jueves con alguna molestia física al final del compromiso y es duda para el juego del próximo martes contra Venezuela. Sin embargo, queriendo cerrar esta etapa de su vida por la puerta grande, sigue el reto de mantener la mejor forma física de cara al 2026. Actualmente, tiene contrato con Club León, equipo en el que ha podido tener continuidad y competencia, lo que es importante de cara al Mundial.

Te vas a emocionar con este gesto de James.



Es con la derecha, siempre es con la derecha. https://t.co/FQGE4zoAwL pic.twitter.com/1isRo6Bwco — Josué   𝕏 (@josueartex) September 5, 2025

Publicidad

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL