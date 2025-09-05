Publicidad

El tierno gesto de James Rodríguez con su hijo Samuel durante el himno nacional

Las imágenes que circulan en redes sociales muestran cómo James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia, le enseña a su hijo dónde va la mano al momento de cantar el himno nacional.

Por: Noticias Caracol
septiembre 05, 2025
Colprensa / X: @josueartex