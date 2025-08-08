Fallece conocida actriz de cine para adultos a los 24 años: esto es lo que se sabe

La estrella del cine para adultos, Lina Bina, falleció el pasado martes 5 de agosto a los 24 años. La noticia fue confirmada por su familia a la revista People, y por su primo, el creador de contenido Miguel Santiago, quien publicó un video en sus redes sociales compartiendo un homenaje a su familiar. "Es tan trágico. Es tan increíble", dijo a sus seguidores, y agregó: "Mantengan a su familia cerca, porque nunca saben cuándo será la última vez que los verán o hablarán con ellos".

La joven, reconocida en línea como Miss John Dough, contaba con una base de seguidores de más de 195.000 personas en sus perfiles de Instagram y TikTok.

Tras la difusión de la noticia, muchos usuarios y amigos expresaron su dolor y sorpresa por lo ocurrido. En los comentarios de su última publicación en TikTok se leen todo tipo de mensajes, por ejemplo: "¿De verdad se fue?”, “Descanse en paz”, “Dios mío, no puedo creer lo que pasó”; “Su hermana comentó que falleció por un coágulo de sangre, QEPD”. Sin embargo, sobre este último comentario, la Oficina del Médico Forense del Condado de Polk, en Florida, Estados Unidos, no ha publicado la causa oficial de la muerte, ni ha sido divulgada por las autoridades.

Algunas amigas y colegas también se han pronunciado al respecto. Sweet Monae, también creadora de contenido para adultos, compartió un video en TikTok el pasado jueves, afirmando que la partida de Bina "no se sentía real" y la describió como una persona "cariñosa" y "leal". Otra amiga, Coco Bliss, fue de las primeras en confirmar el deceso en sus redes, compartiendo un emotivo video de ambas y expresando: "Nos dejaste demasiado pronto".

La muerte de Lina Bina ha reavivado una discusión sobre la salud mental y física dentro de la industria del entretenimiento para adultos. Este sector, con su intensa exposición y carga emocional, somete a las personas a un escarmiento constante debido a lo que se dedican, lo que puede generar un impacto significativo en su bienestar psicológico. Diversos comentarios en redes sociales han generado un debate por la reacción de los usuarios a su muerte, recordando que “más allá de las decisiones que tomó en la Tierra para ganarse la vida, es humana”.



Otros casos de actrices de contenido para adulto fallecidas

El pasado mes de julio, Teresa Ferrer, una actriz de cine para adultos mexicano, falleció a los 39 años tras estar varios días internada en el Hospital General de Pachuca por problemas respiratorios. Ante la gravedad de su estado de salud, la famosa fue sometida a terapia intensiva, donde permaneció intubada y sedada por varias semanas. Sin embargo, lo que han indicado medios locales es que la estrella no solo tuvo que enfrentar la enfermedad, también la carencia de medicamentos esenciales dentro del hospital.

En otro caso similar, en el mismo mes del año, las autoridades de Los Ángeles, Estados Unidos, confirmaron la muerte de la actriz de cine para adultos Kylie Page, de 28 años, quien fue hallada sin vida en su casa. Es recordada por aparecer en la miniserie de Netflix Hot Girls Wanted: Turned On, en donde se contaron detalles sobre la industria de la que esta joven hizo parte.

