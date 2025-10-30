En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
RESTRICCIONES HALLOWEEN BOGOTÁ
DONALD TRUMP
RÍO DE JANEIRO
COMETA 3I/ATLAS
JAMES RODRÍGUEZ
COLOMBIA FEMENINA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Hincha les pidió matrimonio a sus dos novias durante partido Junior-Santa Fe: esto le respondieron

Hincha les pidió matrimonio a sus dos novias durante partido Junior-Santa Fe: esto le respondieron

En la más reciente fecha de la Liga BetPlay II-2025, el partido entre el Junior e Independiente Santa Fe dejó un sorpresivo acto por parte de un hincha, quien les propuso matrimonio a sus novias en las graderías.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 30 de oct, 2025
Comparta en:
Hincha le pidió matrimonio a sus dos novias durante partido Santa Fe-Junior: esto le respondieron
El hincha del Junior que le pidió matrimonio a sus dos novias.
Colprensa/WinSports

Publicidad

Publicidad

Publicidad