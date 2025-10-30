Hincha les pidió matrimonio a sus dos novias durante partido Junior-Santa Fe: esto le respondieron

En el estadio Metropolitano de Barranquilla se llevó a cabo la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2025 el miércoles 29 de octubre. El enfrentamiento deportivo fue entre el Junior e Independiente Santa Fe. El equipo cardenal se impuso 2 a 1 ante los tiburones; los tantos fueron obra de Yimmi Chará por parte del Junior, y de Hugo Rodallega y Harold Santiago Mosquera. Aunque los barranquilleros perdieron, un hincha de ese equipo parece haberse declarado victorioso al pedir matrimonio durante el partido.

Mientras el equipo cardenal tuvo que reaccionar ante la necesidad de los tres puntos y al minuto 30 anotó un gol que luego fue anulado, el hincha del Junior ya estaba listo para efectuar su doble plan romántico, ya que se preparaba para pedirles matrimonio a sus dos novias. Tras el final del partido, el Independiente Santa Fe se ubicó en la novena casilla con 25 puntos, mientras que el Junior es quinto con 31 puntos.

¿Cómo fue la propuesta de matrimonio de hincha del Junior a sus dos novias?

El hincha del Junior aprovecha el momento en que es mostrado en cámara para besar, no a una, sino a sus dos novias. El hombre después se coloca de rodillas frente a las dos mujeres y les pide matrimonio. Ambas le dicen que sí y se colocan cada una su anillo de compromiso. El hincha después se sienta entre ambas, las vuelve a besar y posan para el icónico momento en que ambas extienden sus manos con sus anillos.



Video de la propuesta de matrimonio

😥💔 El CM también quiere vivir ese sueño ... #LALIGAxWIN pic.twitter.com/Dk9ho6rEzr — Win Sports (@WinSportsTV) October 30, 2025

¿Cómo fue el partido entre Junior e Independiente Santa Fe en Barranquilla?

A pesar de que al final del primer tiempo el Junior se fue al descanso con la ventaja, en la segunda parte, el ritmo del juego aumentó. De tanto insistir, el Independiente Santa Fe logró la igualdad con un gol de chilena por parte de Hugo Rodallega. Ese tanto se dio a partir de un cobro de tiro esquina, la defensa de Junior rechazó y el goleador apareció con la definición.

José Enamorado y Steven 'Titi' Rodríguez trataron en varias ocasiones lograr un tanto que los colocara de nuevo en la delantera; sin embargo, Marmolejo, el arquero de los cardenales, se convirtió en figura y detuvo los intentos. Finalmente, en el minuto 96, Rodallega condujo la pelota y se la dejó servida por derecha a Harold Santiago Mosquera, quien logró el gol de la victoria.

