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Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Esta sería la hora y lugar de posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali

Esta sería la hora y lugar de posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali

El equipo de Abelardo de la Espriella confirmó que está "ultimando los detalles logísticos de la ceremonia de posesión" en Cali.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 29 de jul, 2026
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Abelardo de la Espriella.
Abelardo de la Espriella.
Colprensa

Horas antes de que el Senado de la República apruebe la realización de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali, el equipo del presidente electo confirmó que, en caso de realizarse en la capital vallecaucana, el evento se realizará en la Arena de la Universidad Santiago de Cali el próximo 7 de agosto a las tres de la tarde.

"Les informamos que nos encontramos ultimando los detalles logísticos de la ceremonia de posesión. Les agradecemos abstenerse de replicar información que no provenga de los canales oficiales de nuestro equipo, con el propósito de evitar la difusión de información falsa o inexacta. En los próximos días compartiremos el instructivo completo para el proceso de acreditación, así como toda la información logística correspondiente", aseguró un comunicado.

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En la tarde de este martes 28 de julio la Cámara de Representantes, con 127 votos por el sí y 7 votos por el no, aprobóq ie

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