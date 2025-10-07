La verdad detrás del supuesto video de Shakira besando a un hombre en uno de sus conciertos

En redes sociales se ha hecho viral un video de Shakira en uno de sus conciertos en México en el que, aparentemente, la cantante besa a un hombre en medio del show. La grabación sorprendió a más de uno y causó revuelo entre sus seguidores, quienes han intentado encontrar la verdad detrás de esas imágenes que se difunden en todas las plataformas.



Video en el que Shakira supuestamente besa a un hombre

Todo ocurrió en el más reciente concierto de Shakira en Veracruz, México, cuando la artista se ausentó por un momento del escenario y fue captada por algunos asistentes al show acercándose a un hombre de su equipo. Lo que sorprendió a muchos es que, en medio de la oscuridad, parecía que la artista estaba besándose con el hombre.

Las imágenes rápidamente se viralizaron en todas las redes sociales, donde muchos usuarios cuestionaban si realmente la cantante ya tenía un nuevo romance. Las dudas se abrieron debido a que la oscuridad no permite ver exactamente lo que ocurre, pero lo que se alcanza a ver es que Shakira se agacha para acercarse al hombre, con quien queda muy cerca cara a cara.

Finalmente, otro video de ese momento del show, tomado desde otro ángulo, muestra lo que realmente estaba pasando con Shakira y el trabajador del staff. Ahora con esta nueva grabación se puede ver que nunca hubo un beso, sino que el hombre ayudó a la cantante para continuar con su espectáculo.



Desde ese punto del escenario se podía ver mejor lo que estaba pasando, pues las luces sí permitían observar lo que realmente estaban haciendo. Se ve que el hombre se acerca a Shakira con lo que parece ser un termo, el cual ella se lleva a la boca. Muchos internautas se debaten entre si la barranquillera estaba tomando agua o recibiendo oxígeno. De todas formas, lo que queda claro es que la cantante estaba recibiendo ayuda para poder seguir con su show.

El regreso de Shakira a casa

La gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour no es solo un fenómeno musical y de taquilla, sino también un recorrido por la trayectoria de una artista que, a lo largo de tres décadas, ha transformado el pop latino, ha roto barreras lingüísticas y ha llevado la música en español a escenarios donde antes parecía improbable. Shakira ha demostrado que su conexión con el público es tan sólida como su capacidad para reinventarse.



Las próximas paradas en Latinoamérica prometen repetir —y quizá superar— la energía que ha caracterizado esta primera mitad de la gira, llevando a miles de fans a vivir una experiencia que trasciende lo musical para convertirse en un verdadero fenómeno cultural. Así quedaron las nuevas fechas de Shakira en Latinoamérica:



25 Oct — Cali, Colombia — Estadio Pascual Guerrero

26 Oct — Cali, Colombia — Estadio Pascual Guerrero

01 Nov — Bogotá, Colombia — Vive Claro

08 Nov — Quito, Ecuador — Estadio Olímpico Atahualpa

09 Nov — Quito, Ecuador — Estadio Olímpico Atahualpa

11 Nov — Quito, Ecuador — Estadio Olímpico Atahualpa

15 Nov — Cercado de Lima, Perú — Estadio Nacional

16 Nov — Cercado de Lima, Perú — Estadio Nacional

18 Nov — Cercado de Lima, Perú — Estadio Nacional

22 Nov — Ñuñoa, Chile — Estadio Nacional

28 Nov — Asunción, Paraguay — Estadio Ueno La Nueva Olla

29 Nov — Asunción, Paraguay — Estadio Ueno La Nueva Olla

03 Dic — Montevideo, Uruguay — Estadio Centenario

04 Dic — Montevideo, Uruguay — Estadio Centenario

08 Dic — Buenos Aires, Argentina — Estadio Vélez Sarsfield

09 Dic — Buenos Aires, Argentina — Estadio Vélez Sarsfield

