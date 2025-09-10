Publicidad

Le quitaron la corona a Elon Musk: él es Larry Ellison, el nuevo hombre más rico del mundo

Le quitaron la corona a Elon Musk: él es Larry Ellison, el nuevo hombre más rico del mundo

Se convierte en el mayor beneficiado del boom tecnológico que promete seguir marcando la economía global.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: septiembre 10, 2025 03:08 p. m.
Editado por: Laura Camila Ramos
Larry Ellison
El hombre más rico del mundo.
EFE.