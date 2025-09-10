Le quitaron la corona a Elon Musk: él es Larry Ellison, el nuevo hombre más rico del mundo

El magnate tecnológico Larry Ellison, cofundador de Oracle, desplazó a Elon Musk del primer lugar en el ranking de las mayores fortunas del planeta, luego de que las acciones de su compañía registraran un aumento histórico en la jornada de este miércoles.

Según el índice de multimillonarios de Bloomberg, la riqueza de Ellison alcanzó los 393.000 millones de dólares, superando los 384.000 millones atribuidos a Musk. El salto se produjo tras un alza superior al 40 % en el valor de las acciones de Oracle, que llegaron a cotizarse en 340 dólares y elevaron la capitalización bursátil de la empresa hasta los 958.000 millones de dólares. Se trata del mayor incremento en un solo día en la historia de la compañía y del propio índice.



Un imperio construido sobre el software y la nube

Con 81 años, Ellison posee el 41 % de Oracle, empresa que fundó en 1977 y que hoy es un gigante del software corporativo y los servicios en la nube. El auge de la inteligencia artificial ha impulsado su valor, ya que grandes compañías como OpenAI, desarrolladora de ChatGPT, recurren a su infraestructura para potenciar centros de datos de enorme capacidad.

Aunque Oracle constituye la base de su fortuna, Ellison también ha diversificado sus inversiones: es accionista de Tesla, dueño del torneo de tenis Indian Wells, propietario de un equipo de vela de la Copa América y posee la isla de Lanai en Hawái.



La relación entre Ellison y Musk ha sido cercana durante años. El empresario californiano fue miembro de la junta directiva de Tesla entre 2018 y 2022 y llegó a aportar 1.000 millones de dólares para la compra de Twitter, hoy X. Según la biografía de Walter Isaacson sobre Musk, cuando este le pidió apoyo financiero, Ellison respondió que pondría “mil millones o lo que recomiendes”.

Además, Musk ha sido un visitante frecuente de la isla privada de su colega, lo que ha alimentado la percepción de Ellison como una especie de mentor del sudafricano.

Ellison es conocido por su cercanía con Donald Trump, con quien compartió proyectos como Stargate, una iniciativa para invertir 500.000 millones de dólares en infraestructura de inteligencia artificial en Estados Unidos. Musk, quien inicialmente también respaldó al expresidente en su campaña de 2024, mantuvo una relación estrecha con él hasta comienzos de este año, cuando esta se quebró.



El nuevo trono de la riqueza global

Con este movimiento bursátil, Ellison y Musk se distancian del resto de gigantes tecnológicos como Mark Zuckerberg (Meta) y Jeff Bezos (Amazon). Sin embargo, el liderazgo del ranking podría seguir cambiando en función de la volatilidad de los mercados y la demanda creciente de servicios ligados a la inteligencia artificial.

Por ahora, Ellison no solo se ha convertido en el hombre más rico del mundo, sino también en el mayor beneficiado del boom tecnológico que promete seguir marcando la economía global.

