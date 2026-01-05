Los creadores de Stranger Things defienden confesión de Will Byers en penúltimo capítulo de la serie

El pasado 31 de diciembre, Netflix lanzó el episodio final de la exitosa serie Stranger Things, dándole el cierre a una de las producciones más exitosas de la última década. Sin embargo, el final de la historia no estuvo exento de polémica, especialmente tras la emisión del penúltimo episodio, titulado 'The Bridge' y emitido el 25 de diciembre, en el que el personaje de Will Byers confiesa su homosexualidad ante su familia y amigos. Ante la oleada de reacciones divididas, los creadores de la serie, los hermanos Duffer, han salido en defensa de su visión.



En diversas entrevistas, los productores explicaron que la revelación de Will no fue una decisión de último momento, sino un arco emocional que se estuvo construyendo durante nueve años. “Fue una escena realmente importante para nosotros y también para Noah, no solo desde un punto de vista temático, sino narrativo”, explicó Ross Duffer en entrevista con la revista estadounidense Variety. Según los creadores, la autoaceptación de Will representa el paso definitivo para que el personaje pudiera avanzar y enfrentar sus miedos internos.



¿Cómo reaccionó el público ante la declaración de Will Byers?

A pesar de las intenciones del equipo creativo, la recepción por parte de un sector de la audiencia fue severa. El episodio en cuestión se convirtió en el peor valorado de la serie en la plataforma IMDb, con una puntuación de 5.7 sobre 10. Además, las críticas afectaron la percepción general de la quinta temporada de Stranger Things en Rotten Tomatoes, cuya calificación descendió al 83%, la cifra más baja registrada por la serie hasta la fecha. Muchos fanáticos cuestionaron el ritmo de la trama y la relevancia de la escena en medio del enfrentamiento final contra Vecna.

Frente a estas cifras, Matt Duffer enfatizó que la confesión de Will es, en realidad, una herramienta narrativa crucial, ya que los creadores describieron el acto como “Will es, en muchos sentidos, la clave para derrotar a Vecna”, sugiriendo que la honestidad de Will sobre su identidad fue la clave para debilitar al villano y ayudar en la victoria del grupo. De acuerdo a lo publicado por la revista People en español, Ross declaró: “Estamos orgullosos del episodio, orgullosos de la escena y orgullosos de Noah, quien ofreció una actuación muy valiente y vulnerable”, destacando la vulnerabilidad que el actor de 21 años aportó a la escena.

Por su parte, el actor Noah Schnapp, quien también se declaró homosexual en 2023, reveló haber trabajado estrechamente con los guionistas para que el momento fuera auténtico. Schnapp confesó que se sentía nervioso por la reacción del público, pero que los Duffer consultaron con personas de la comunidad queer para asegurar una representación respetuosa y auténtica.



El actor afirmó que “lo escribieron perfectamente”, además de compartir que lloró al leerla y no tuvo ninguna nota que agregar.



Stranger Things llega a su final luego de casi 10 años desde su lanzamiento, consolidándose como un fenómeno cultural que cautivó a miles de personas, lo que la convirtió en una de las series más exitosas de la reconocida plataforma de streaming a nivel mundial.

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL