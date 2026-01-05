Nuevo mensaje de María Corina Machado: “Venezuela será el principal aliado de Estados Unidos”

La madrugada del 3 de enero, Caracas quedó a oscuras tras explosiones y el sobrevuelo de aeronaves estadounidenses en una operación militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. El mandatario fue trasladado a Estados Unidos, donde hoy enfrenta su primera audiencia ante un tribunal federal en Nueva York por cargos de narcotráfico y terrorismo.

Este hecho ha generado reacciones en todo el mundo y movilizaciones masivas de venezolanos en distintas ciudades, quienes celebran lo que consideran el inicio de una transición política en su país.



El mensaje de María Corina Machado: "La libertad de Venezuela está cerca"

En su cuenta de X, María Corina Machado, política venezolana considerada la principal líder de la oposición al chavismo, compartió un video que muestra a multitudes ondeando banderas de Venezuela en más de 130 ciudades y 30 países, entre ellos Bogotá y Buenos Aires. Junto a las imágenes, escribió:

“El bravo pueblo de Venezuela salió a las calles en 30 países y 130 ciudades del mundo para celebrar un paso enorme que marca la inevitabilidad e inminencia de la transición en Venezuela. Los venezolanos agradecemos al Presidente Donald Trump (@POTUS) y a su administración por la firmeza y determinación en el cumplimiento de la ley. Venezuela será el principal aliado de Estados Unidos en materia de seguridad, energía, democracia y derechos humanos. La libertad de Venezuela está cerca y pronto vamos a celebrar en nuestra tierra. Vamos a gritar, orar y abrazarnos en familia, porque nuestros hijos regresarán a casa.”.



Una jornada clave para el futuro político de Venezuela

Nicoás Maduro y su esposa comparecerán este lunes por primera vez ante un juez federal en Manhattan. Maduro, de 63 años, está acusado de traficar cocaína hacia Estados Unidos, al igual que su esposa, Cilia Flores. Ambos fueron sacados por la fuerza de Caracas tras ataques militares estadounidenses durante la madrugada del sábado 3 de enero, que incluyeron comandos en tierra, bombardeos aéreos y el despliegue de una imponente fuerza naval.

Detenido en una cárcel de Brooklyn, Maduro será presentado ante el juez al mediodía, dos días después de su captura en Caracas. En la nueva acta de inculpación en su contra se encuentran también su hijo "Nicolasito", el ministro venezolano del Interior, Diosdado Cabello, y un capo narco prófugo.

Horas antes de que se desarrolle la primera comparecencia de Maduro ante la justicia estadounidense, el mensaje de Machado refuerza la expectativa de lo que será el futuro de dicha Nación. Las imágenes de venezolanos en el exterior reflejan el alcance global de la crisis y la esperanza de quienes ven en este proceso judicial un punto de quiebre para el régimen chavista.