NICOLÁS MADURO
VENEZUELA
GUSTAVO PETRO
DELCY RODRÍGUEZ
VENEZOLANOS CON TPS
LUIS DÍAZ

MUNDO  / Elon Musk activa servicio de internet satelital gratuito en Venezuela por un mes

Elon Musk activa servicio de internet satelital gratuito en Venezuela por un mes

"En apoyo a las personas de Venezuela", escribió Elon Musk en sus redes sociales al dar el anuncio.

Por: María Paula González
Actualizado: 5 de ene, 2026
Elon Musk
El dueño de la red social X está siendo cuestionado por políticas de información en la red social.

La situación de Venezuela, luego de que Nicolás Maduro, líder de régimen chavista, fuera capturado en una acción militar de Estados Unidos, tiene al mundo atento a cada nuevo detalle de lo que ocurre en el vecino país. A esto ahora se suma una decisión tomada por Elon Musk, CEO de SpaceX.

¿Qué decidió Elon Musk tras captura de Nicolás Maduro?

A través de las redes sociales de Starlink, compañía de internet satelital propiedad de Musk, se comunicó que se ofrecerán sus servicios de manera gratuita en el territorio venezolano hasta el próximo 3 de febrero. Esto con el objetivo de que la población venezolana dentro del país tenga garantizada su conectividad continua.

"Starlink está brindando servicio de banda ancha gratuito a la gente de Venezuela hasta el 3 de febrero, garantizando conectividad continua", se escribió en la cuenta de X de la compañía.

Por su parte, el mismo Elon Musk citó el anuncio de su compañía y señaló en su cuenta oficial de X que esta decisión se da "en apoyo a las personas de Venezuela".

¿Qué es Starlink y cómo funcionará para Venezuela?

Starlink, compañía de Elon Musk, es una empresa que brinda conexión a internet mediante una red de satélites de órbita baja, lo que le permite a sus usuarios acceso a banda ancha, incluso en zonas en la que la señal es limitada o está dañada. Para tener acceso a este servicio, las personas deben contar con los equipos instalados, pues no se requiere de redes de telecomunicaciones locales.

Esto quiere decir que todo aquel usuario que se encuentre en Venezuela y posea el hardware necesario, podrá conectarse sin costo a la red satelital de SpaceX. Una medida que facilitará la comunicación interna entre los ciudadanos y también mantener informada a la comunidad internacional en este momento.

Por ahora, no queda claro si el servicio de Starlink en Venezuela incluirá solo a quienes ya cuentan con sus equipos instalados, o permitirá acceso también a nuevas activaciones. Lo único que se señaló desde la compañía es que el servicio será gratuito durante todo un mes, hasta el 3 de febrero.

Algunos internautas ya han reaccionado al anuncio de Musk y su compañía, algunos con agradecimiento y otros planteando las problemáticas que esto implica para aquellos que no cuentan con el hardware instalado. Muchos señalaron que para tener acceso a la red de Starlink hay que tener una antena y un router que se adquieren por separado.

El coso del equipo, según detalló Grok, el asistente de inteligencia artificial integrado en X, es de unos 500 dólares, una cifra que resulta difícil de pagar actualmente para la mayoría de la población en Venezuela. Según estudios internacionales, no toda la población venezolana tiene acceso a Internet, sino apenas el 72 % y la mayoría de mala calidad.

La compañía detalló que si el usuario cuenta con un kit Starlink previo, podrá optar por un plan Roam para usarlo en el territorio venezolano. Además, SpaceX aplicará un monitoreo activo de las condiciones y los requisitos regulatorios. De la misma forma, la empresa señaló que aún no disponen de "un cronograma para la disponibilidad de compra local" y que en caso de actualizaciones, "se comunicarán directamente a través de los canales oficiales de Starlink".

Ya en 2022 Starlink había realizado esta acción, cuando en febrero de es año Rusia realizó una invasión militar en Ucrania. La compañía ofreció la misma infraestructura de forma gratuita.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ
PERIODISTA DIGITAL

Venezuela

