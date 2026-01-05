Reconocido actor de Iron Man 2 busca recaudar fondos para no perder su casa: fue nominado al Óscar

Mickey Rourke, el actor y guionista de 73 años, recordado por su participación en importantes producciones de la gran pantalla como 'Nueve semanas y media', 'La ciudad del pecado', 'Iron Man 2' y su aclamada actuación en 'El luchador', se encuentra hoy en el centro de una noticia que ha impactado a sus seguidores, el riesgo de perder su hogar en Los Ángeles, en Estados Unidos.



De acuerdo a lo publicado por la revista People el pasado 4 de enero, Liya-Joelle Jones, amiga cercana y miembro del equipo de gestión del actor, lanzó una campaña en la plataforma GoFundMe con el título “Help Mickey Rourke Stay in His Home”, (Ayuda a Mickey Rourke a quedarse en su casa). Según el medio mencionado, la meta de recaudación se fijó en 100.000 dólares, una cifra destinada a cubrir gastos de vivienda urgentes y frenar el proceso legal que busca expulsarlo de su propiedad.



¿Cómo Mickey Rourke llegó al punto de casi perder su casa?

El origen del conflicto legal se remonta al 18 de diciembre de 2025, cuando el arrendador de Rourke, Eric Goldie, le entregó un aviso formal por una deuda de 59.100 dólares, un poco más de 220 millones de pesos, en concepto de alquiler atrasado. Los documentos legales indican que el actor de Iron Man 2 disponía de apenas tres días para saldar el monto o desocupar la casa, una vivienda de tres dormitorios y 148.64 metros cuadrados. Rourke había firmado el contrato en marzo de 2025, comenzando con una renta mensual de 5.200 dólares, que posteriormente se incrementó a 7.000 dólares, unos 26 millones de pesos aproximadamente.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Para entender cómo una figura de su calibre llegó a esta situación, llegando a estar nominado a ganar el Óscar a mejor actor en 2009 por su interpretación de Randy 'The Ram' Robinson, es necesario analizar el contexto de la industria en los últimos años.

Durante una breve y controvertida participación en el programa 'Celebrity Big Brother UK' en abril de 2025, Rourke confesó haber solicitado un préstamo de medio millón de dólares para "sobrevivir" durante la huelga del sindicato de actores (SAG-AFTRA) en 2023. Aquel paro laboral, que se extendió por 118 días, sumado a los efectos económicos de la pandemia, parece haber complicado la situación financiera del actor. "Dos años de COVID y luego una huelga de actores de siete meses. Tuve que pedir prestado medio millón de dólares al banco para salir adelante y pagar las facturas", declaró.



A este panorama se suma una serie de complicaciones profesionales recientes. Su salida de 'Celebrity Big Brother' se produjo de forma prematura tras ser señalado por uso de lenguaje agresivo. Este incidente no solo dañó su imagen pública, sino que desencadenó una disputa legal por pagos al actor, ya que Rourke sostiene que la producción del reality le debe dinero, mientras que los portavoces del programa citan su comportamiento como motivo de la ruptura contractual.



¿Cómo va la recolección de fondos para no ser desalojado?

La respuesta del público ante la campaña de GoFundMe ha sido dispar pero significativa. Según los datos registrados hasta la publicación de esta noticia, el 5 de enero, la iniciativa ya ha recaudado más de 84.706 dólares a través de aproximadamente 2.000 donaciones. El mensaje de la campaña destaca que, a pesar de lo que Rourke ha entregado al cine a lo largo de su carrera, esta ayuda busca "brindarle a Mickey estabilidad y tranquilidad durante un momento extremadamente estresante, para que pueda quedarse en su casa y tener el espacio para recuperarse".



ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL