La Velada del Año VI: streamer colombiana La Parce vence a Fabiana Sevillano tras tres asaltos

La sexta edición de La Velada del Año se celebra este sábado 25 de julio de 2026 en Sevilla, España, con una nueva jornada de combates de boxeo amateur protagonizados por creadores de contenido, artistas y figuras conocidas de internet. El evento, impulsado por el streamer español Ibai Llanos, reúne a más de 80.000 personas para acompañar una jornada que se ha convertido en una de las citas más esperadas por la comunidad de creadores de contenido en español. El evento organizado por Ibai Llanos presenta una programación con diez combates entre streamers, influencers, músicos y personalidades de distintos ámbitos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Cada pelea cuenta con meses de preparación por parte de los participantes, quienes llegan al ring después de entrenamientos enfocados en mejorar su resistencia, técnica y condición física. La programación comenzó este sábado con una serie de combates que incluyen a La Parce frente a Fabiana Sevillano, Clersss contra Natalia MX y el duelo entre Edu Aguirre y Gastón Edul. Posteriormente, el público podrá ver los enfrentamientos de Marta Díaz ante Tatiana Käer, Viruzz frente a Gero Arias y Alondrissa contra Angie Velasco. Sin embargo, los duelos que generan mayor expectativa se encuentran el enfrentamiento entre IlloJuan y TheGrefg, dos reconocidos creadores españoles; y el combate entre YoSoyPlex y Fernanfloo.



La Parce se impone ante Fabiana Sevillano en la Velada del Año VI

La streamer colombiana llegó al combate con el objetivo de controlar los momentos importantes de la pelea y mantener un ritmo constante durante los tres rounds. Desde el inicio buscó encontrar distancia con su rival y responder a los ataques de Fabiana, quien contaba con el apoyo del público local al disputar el enfrentamiento en Sevilla. El duelo tuvo varios intercambios en los que ambas luchadoras intentaron tomar la iniciativa. Fabiana Sevillano trató de aprovechar la energía de sus seguidores y propuso una pelea de mayor presión, mientras que La Parce apostó por mantenerse ordenada y aprovechar sus oportunidades para conectar golpes efectivos.

💣💥LOCURA TOTAL CON LA PARCE

Le da por todas partes y se marca un bailecito!!!! pic.twitter.com/yPB0qHyCAu — Fley (@fley_es) July 25, 2026

La colombiana, sin embargo, mostró tranquilidad durante los momentos más exigentes del combate y logró completar los tres rounds establecidos e imponerse ante la creadora de contenido española. La victoria de La Parce significó un momento destacado para la comunidad colombiana que siguió el enfrentamiento. Antes de subir al ring, la creadora de contenido había señalado que asumir este reto implicaba un cambio importante en su rutina: “Estoy muy orgullosa de todo mi proceso, de la disciplina y las ganas que solamente yo sé que le metí a esto:) En verdad estoy muy agradecida con absolutamente todas las personas que fueron parte“.



¿Quién es La Parce, streamer colombiana que ganó en la Velada del Año?

Detrás del nombre de La Parce está Valeria Solano, una creadora de contenido colombiana nacida en Cúcuta y establecida en Medellín. Su crecimiento en internet comenzó durante la pandemia de 2020, cuando empezó a realizar transmisiones en vivo y a compartir contenido relacionado con videojuegos, especialmente títulos como Call of Duty. Con el tiempo, su presencia digital fue creciendo y amplió sus contenidos hacia espacios de entretenimiento, interacción con seguidores y transmisiones otras plataformas. Su comunidad la convirtió en una de las creadoras colombianas invitadas a representar al país en La Velada del Año VI.



La participación en el evento significó un nuevo desafío para Solano, quien tuvo que cambiar la dinámica habitual de las redes sociales para prepararse como boxeadora amateur. Durante los meses previos al combate trabajó en aspectos como resistencia, técnica de golpeo y condición física. Además de competir por una victoria personal, La Parce llegó al evento como una de las representantes latinoamericanas dentro de una cartelera que reunió a creadores de contenido de distintos países. Por su parte, su rival Fabiana Sevillano, es una creadora de contenido española, originaria de Los Palacios y Villafranca, Sevilla, y se hizo conocida en redes sociales por sus contenidos relacionados con estilo de vida, entretenimiento y publicaciones personales.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co