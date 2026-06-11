¿Seguirá la escasez de láminas para completar el álbum del Mundial? Panini dio buenas noticias

La fiebre por coleccionar las láminas del álbum oficial del Mundial de 2026, torneo que da inicio este jueves 11 de junio en las sedes de México, Estados Unidos y Canadá, ha llevado a que miles de aficionados se enfrenten a un problema inesperado: la escasez de sobres y álbumes en numerosos establecimientos comerciales del país.

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Y es que durante los últimos días, compradores han reportado dificultades para encontrar el producto en papelerías, supermercados y tiendas especializadas. La situación ha derivado en que algunos vendedores ofrezcan los álbumes y sobres por encima de los precios habituales, aprovechando la alta demanda que se registra a pocas semanas de su lanzamiento.

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De acuerdo con testimonios recopilados por Noticias Caracol, el álbum de pasta blanda, cuando se encuentra disponible, puede llegar a venderse entre $35.000 y $40.000. Por su parte, la versión de pasta dura alcanza valores de entre $70.000 y $80.000 pesos en algunos puntos de comercialización. Los sobres de láminas tampoco han escapado al fenómeno y, según comerciantes consultados, han llegado a ofrecerse entre $7.000 y $8.000, pese a que su precio habitual es inferior.



Panini promete abastecimiento tras agotarse sobres y álbumes del Mundial

Ante las quejas de coleccionistas y compradores, Panini Colombia reconoció que varios de sus productos se encuentran temporalmente agotados debido al nivel de demanda registrado durante las primeras semanas de venta. La gerente de Panini Colombia, Lina Bolívar, explicó que la compañía ya trabaja para normalizar el abastecimiento.

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"En este momento tuvimos agotados varios productos. Desde Panini queremos darle tranquilidad a los aficionados porque desde la otra semana tendremos millones de sobres en el país y todos los clientes y coleccionistas podrán conocer dónde comprar y cambiar láminas", señaló. La directiva también indicó que el álbum de esta edición presenta cambios importantes frente a versiones anteriores, debido a la ampliación del número de selecciones participantes en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Además de reforzar el abastecimiento, la empresa anunció una serie de medidas orientadas a facilitar que los aficionados completen sus álbumes sin necesidad de recurrir a mercados alternativos o pagar sobrecostos por determinadas láminas. Entre las iniciativas anunciadas se encuentran jornadas oficiales de intercambio organizadas por la compañía. De acuerdo con Panini, estos espacios permitirán que los coleccionistas cambien láminas repetidas por otras del mismo valor para avanzar en el llenado de sus álbumes.

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La gerente también aclaró que la empresa no ha realizado incrementos en los precios oficiales de los productos. "No hemos incrementado el valor. A partir de este fin de semana, coleccionistas podrán iniciar intercambios con Panini y terminar el álbum", explicó.

Nuevo sistema para llenar el álbum comenzará en julio

Otra de las novedades será la implementación de un sistema de completación para quienes estén cerca de finalizar su colección. Este servicio estará disponible desde el próximo 15 de julio a través de la página web de la compañía y permitirá solicitar las últimas láminas faltantes.

"Además implementamos un servicio de completación que estará activo a partir del 15 de julio, donde coleccionistas podrán pedir sus últimas 30 laminitas a través de nuestra página web", indicó Bolívar.

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Por ahora, la compañía concentra sus esfuerzos en garantizar la llegada de nuevo inventario al país y en poner en marcha las actividades de intercambio para atender a los aficionados que buscan avanzar en su colección.

"Por lo pronto, todas las acciones desde Panini Colombia es iniciar intercambios para acompañar el llenado del álbum y a su vez que llegan millones de sobres desde la otra semana", concluyó la gerente. Mientras tanto, la expectativa sigue creciendo entre los coleccionistas, quienes esperan que la llegada de nuevas existencias permita normalizar la oferta y reduzca las dificultades para conseguir sobres y álbumes en los diferentes puntos de venta del país.

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Las figuras más importantes del álbum Panini en 2026

Como en cada Mundial, hay nombres que concentran la atención del público futbolero. Entre ellos aparecen:



Lionel Messi, que podría disputar su sexta Copa del Mundo

Cristiano Ronaldo, aún vigente en el máximo nivel

Kylian Mbappé, protagonista de la nueva generación

Vinícius Júnior, figura clave de Brasil

Erling Haaland, en el regreso de Noruega

Lamine Yamal, una de las jóvenes promesas

Sus figuritas suelen ser de las más buscadas y, en muchos casos, se convierten en las más difíciles de conseguir dentro de la colección.

Calendario del Mundial 2026

El torneo se jugará entre este 11 de junio y el 19 de julio de 2026, con un total de 104 partidos en 16 ciudades. El formato será distinto al de ediciones anteriores:



48 equipos divididos en 12 grupos de 4

Clasifican los dos primeros de cada grupo

También avanzan los ocho mejores terceros

Se jugarán dieciseisavos de final por primera vez

Esto implica que los finalistas disputarán hasta ocho partidos, uno más que en Catar 2022. El partido inaugural será el 11 de junio, con México enfrentando a Sudáfrica. A partir de ahí, el calendario se desarrollará de forma continua hasta la final del 19 de julio. Para el álbum, esto significa más contenido vinculado a partidos, sedes y fases eliminatorias.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co