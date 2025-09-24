Supertifón Ragasa: astronauta de la Nasa comparte imágenes de este fenómeno natural desde el espacio

El supertifón Ragasa tocó tierra este miércoles en la provincia de Cantón, el principal polo industrial de China, donde casi dos millones de personas han sido evacuadas y la mayor parte de la actividad paralizada a causa del potente fenómeno meteorológico. De acuerdo con el Observatorio Meteorológico de Cantón, el temporal tocó tierra sobre las cinco de la tarde hora local en la isla de Hailing, perteneciente a la ciudad de Yangjiang, tras pasar cerca de Taiwán y Hong Kong en los días anteriores.

El astronauta de la Nasa Jonny Kim compartió en su X las impresionantes imágenes de este fenómeno natural desde la estación espacial internacional, junto al siguiente mensaje: "Violentos tifones Ragasa y Neoguri desde el Estación espacial internacional. Desde la órbita, la vista es impresionante, pero en tierra, esta tormenta conlleva un peligro real y graves dificultades. Acompañamos a todos los que se encuentran en su camino, así como a los equipos de emergencia y a las comunidades que se preparan para afrontarla".

Violent Typhoon Ragasa and Neoguri from the International @Space_Station. Sept 21, 2025 0437 GMT. Nikon Z9 | 24/50-500mm.



From orbit, the view is breathtaking, but on the ground, this storm brings real danger and hardship. Thoughts are with everyone in its path, and with the… pic.twitter.com/PESFnPhYIC — Jonny Kim (@JonnyKimUSA) September 23, 2025

Así avanza el supertifón Ragasa

Se espera que en las próximas horas Ragasa continúe moviéndose en dirección oeste a una velocidad aproximada de veinte kilómetros por hora y que se vaya debilitando gradualmente. Las autoridades habían evacuado de forma preventiva a más de 1,89 millones de residentes de las zonas potencialmente más afectadas de la provincia, de unos 127 millones de habitantes y mantienen activadas las alertas naranja por tifón y la roja por marejada ciclónica.



Casi una cuarta parte de las evacuaciones correspondió a la ciudad de Shenzhen, un punto neurálgico industrial que desplazó a 400.000 personas en zonas de riesgo y mantiene cerrado su aeropuerto, el cuarto de mayor tráfico en China, desde el martes por la noche. Luego de que el supertifón azotara Hong Kong con fuertes viento y lluvias torrenciales, causando al menos 15 muertos en Taiwán. Según la prensa estatal china, Ragasa alcanzó la ciudad de Yangjiang, en la provincia de Cantón, luego de alejarse lentamente de Hong Kong, donde el servicio meteorológico de esa ciudad semiautónoma retiró su nivel máximo de alerta.

Debido a esto, en la ciudad de Cantón, con unos 18 millones de habitantes, señalaron la mañana del martes como el tramo de mayor intensidad de viento y lluvia y mantienen niveles elevados de alerta, con ráfagas de hasta 41 metros por segundo. El Gobierno municipal de Cantón aplica los conocidos como 'cinco paros': suspensión de clases, trabajo, producción, transporte y actividad comercial, con servicios esenciales operativos y 1.570 refugios habilitados. Por el momento las autoridades no han difundido datos sobre el número de industrias que han paralizado su actividad a causa de la tormenta ni de las potenciales pérdidas causadas por esta interrupción.

