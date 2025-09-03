Publicidad

¿Usted qué haría con 1.300 millones de dólares? El impresionante acumulado del Powerball

¿Usted qué haría con 1.300 millones de dólares? El impresionante acumulado del Powerball

El premio mayor del Powerball ha alcanzado la cifra de 1.300 millones de dólares, el quinto más grande en la historia del juego de lotería.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: septiembre 03, 2025 10:11 a. m.
Loterías
Powerball llegó a la asombrosa cifra de 1.300 millones de dólares, más de 5 billones de pesos aproximadamente.
Baloto