¿Usted qué haría con 1.300 millones de dólares? El impresionante acumulado del Powerball

La expectativa crece en todo Estados Unidos luego de que el Powerball elevará su premio a una suma que capta la atención de millones. Este considerable aumento se produce tras la ausencia de un ganador del gran premio en el sorteo realizado el pasado lunes. Los números que salieron sorteados fueron las bolas blancas 8, 23, 25, 40, 53, y la Powerball roja número 5, acompañada de un multiplicador Power Play de 3.

Aunque el pozo principal de 1.300 millones quedó sin reclamar, el sorteo del lunes sí generó otros ganadores significativos. Dos boletos, uno vendido en Montana y otro en Carolina del Norte, obtuvieron un premio de 2 millones de dólares cada uno. Además, diez boletos distribuidos en nueve estados diferentes acertaron lo suficiente para llevarse un millón cada uno. Este es el sorteo 41 desde que se registró el último ganador del premio mayor en el mes de mayo. La próxima oportunidad para quienes buscan la fortuna se presentará este miércoles.

Para el afortunado que logre acertar todos los números, existen dos modalidades para recibir el premio. Una opción es el pago anual de los 1.300 millones, desembolsados a lo largo de 30 años con un incremento del 5 por ciento en los pagos anuales. La segunda alternativa consiste en un pago único en efectivo de 589 millones. Ambas cantidades se otorgan antes de la aplicación de impuestos federales y estatales. Las probabilidades de ganar este codiciado premio mayor se estiman en 1 en 292,2 millones.



El contexto de este premio es notable. El Powerball ha visto acumulados aún mayores, llegando a registrar 2.004 millones de dólares, de acuerdo con CNN. Se trata del sorteo en California el 7 de noviembre de 2022. Asimismo, la racha más larga sin un ganador del premio mayor se estableció en abril de 2024, alcanzando los 42 sorteos consecutivos. Los boletos de Powerball tienen un costo de solo dos dólares y están disponibles en 45 estados.

En Colombia, el símil de este sorteo es el Baloto. El mayor premio que se ha entregado fue el 22 de septiembre del 2012, cuando en Bucaramanga, un afortunado, cuya identidad se mantiene en el anonimato, consiguió la asombrosa suma de 117.000 millones de pesos. Esta cifra se mantiene, hasta la fecha, como el récord absoluto en los sorteos de esa apuesta.

En el país, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) estipula un impuesto del 20 por ciento sobre las ganancias ocasionales.

