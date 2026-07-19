Video| Shakira encabezó el histórico show de medio tiempo junto a los Ghetto Kids de Uganda

El cierre del primer espectáculo de medio tiempo en la historia de una final de la Copa Mundial de la FIFA estuvo a cargo de Shakira. La cantante colombiana, intérprete de "Dai Dai", la canción oficial del Mundial 2026, protagonizó el acto final acompañada por los Ghetto Kids, el grupo infantil de bailarines de Uganda que ella misma invitó meses atrás tras hacerse virales en redes sociales.

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Vestida con un llamativo atuendo rosado, la barranquillera apareció en el escenario del MetLife Stadium para interpretar el tema oficial del torneo, mientras los pequeños bailarines, vestidos de un radiante color amarillo, llenaban la cancha de energía con una coreografía que hizo bailar a los miles de asistentes y a los millones de espectadores que seguían la transmisión alrededor del mundo.

Junto a Shakira también participaron Burna Boy, Coldplay y el coro PS22 Chorus, quienes hicieron parte del segmento final del espectáculo, una producción que combinó música y entretenimiento en el primer show de medio tiempo realizado durante una final de la Copa Mundial de la FIFA.



Las imágenes del cierre del espectáculo muestran a Shakira compartiendo con los niños tras finalizar la presentación. En varios videos difundidos en redes sociales se observa a la cantante abrazándolos al terminar el número musical, un gesto que fue ampliamente comentado por los seguidores del evento.

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presentación de shakira en el halftime show de la final del mundial #worldcup #copamundialdefútbol pic.twitter.com/fGcl2OTe7D — 𝖙𝖎𝖒𝖔𝖗 (@hey_timor) July 19, 2026

La participación de los Ghetto Kids representó la materialización de una promesa hecha por la artista en mayo de este año. En ese momento, Shakira reaccionó a un video en el que los niños bailaban "Dai Dai" con las banderas de los países anfitriones del Mundial. Conmovida por la interpretación, compartió las imágenes en sus redes sociales y les envió un mensaje que terminó convirtiéndose en realidad.

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"¡Me muero! ¿Por qué son tan lindos? Necesito bailarines así. Chicos, ¿quieren venir a presentarse conmigo en las finales?", expresó entonces la cantante.La fundación respondió aceptando la invitación y posteriormente la propia Shakira confirmó, mediante un video, que los menores formarían parte del espectáculo de medio tiempo de la gran final.

Antes del Mundial, la artista ya había compartido escenario con los Ghetto Kids durante uno de los conciertos de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' en Nueva Jersey, donde los pequeños participaron en la tradicional caminata de ingreso al escenario.

Otros artistas hicieron parte del show de medio tiempo

Además de Shakira, el espectáculo reunió a varias figuras de la música y del entretenimiento internacional. La encargada de abrir el show fue Madonna, quien interpretó "Music" en una presentación que contó con la participación de las leyendas del fútbol Ronaldo Nazário y Ronaldinho.

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Posteriormente, el director de orquesta venezolano, Gustavo Dudamel, protagonizó uno de los segmentos más llamativos de la noche al compartir escenario con The Muppets, en una puesta en escena que combinó música y entretenimiento.

Más adelante apareció BTS, que llevó el K-pop al escenario con una interpretación de "Dynamite", mientras que Justin Bieber hizo su entrada acompañado por una guitarra , cantando sobre la gratitud de estar vivo, esto tras una introducción del personaje Ted Lasso y el coach Beard, antes de continuar con su presentación.

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El cartel del histórico espectáculo también incluyó la participación de Burna Boy, Coldplay y el PS22 Chorus, quienes se unieron a la producción artística dirigida por Chris Martin, vocalista de Coldplay, en colaboración con la FIFA y Global Citizen para dar vida al primer show de medio tiempo en una final de la Copa Mundial.

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