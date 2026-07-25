Esta artista colombiana encontró en la música una terapia para enfrentar dos enfermedades crónicas

En escenarios de Europa, una voz colombiana ha logrado cruzar fronteras. Grace de Gier, artista colombo-holandesa, ha construido una carrera internacional que la ha llevado a Países Bajos, Alemania, Irlanda, Francia y Colombia. “Es mi pasión. (…) ¿Qué está haciendo uno en la vida si no hace lo que le apasiona? Eso es lo que lo motiva a uno día a día”.



Grace de Gier convirtió su dolor en música: estas son las enfermedades que sufre

Reconocimientos, escenarios y una voz que conecta con diferentes culturas. Pero detrás del éxito, hay una batalla silenciosa. Grace fue diagnosticada con neuralgia del trigémino atípica y síndrome de Ehlers-danlos, dos enfermedades que generan dolor intenso y constante. “La sufro hace más de 10 años. Esta enfermedad es de estar prácticamente encerrada en cama y depresiva, porque el dolor es muy fuerte”. Su más reciente lanzamiento, 'Done', marca un punto de inflexión en su carrera. Grabado en París, el proyecto nació en medio de síntomas que aún no tenían explicación. “Yo le dije al director: 'Yo creo que no voy a poder grabar así el video. Me dijo: 'No pasa nada, vamos a encontrar una solución'”.

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El videoclip fue grabado casi totalmente sentada, soportando un dolor que en ese momento no tenía nombre. aun así, el mensaje logró llegar. Pero esta no es su primera prueba. Y es que, durante el embarazo de su segundo hijo, un diagnóstico le dio solo un 5% de probabilidades de vida. “Pense: 'No queda sino rezar porque este niño viene muy mal. (…) Pero ahora tiene siete años y es muy piloso. Ha pasado por muchísimas cosas. Sin mentir, ha pasado por mínimo 10 cirugías y es un guerrero total. Esos niños (sus hijos) son mi vida completa”.

Desde entonces, cada canción es también una forma de sanar, una manera de transformar el dolor en arte. “Yo siento que cuando estoy cantando, grabando, escribiendo, componiendo, estoy tan enfocada en eso. (…) Hacer lo que uno ama en ese momento y la pasión, ayuda muchísimo. es una terapia”. Su próximo paso la acerca a sus raíces: nueva música en español y un regreso más intimo a Colombia. una conexión que nunca perdió. La historia de Grace de Gier no es solo la de una artista, es la de una mujer que convirtió el dolor en su mayor fuerza. Hoy, desde el silencio, sigue haciendo que su voz se escuche en todo el mundo.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL