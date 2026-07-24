La historia de Marc Cucurella y su familia: "Tengo un hijo con autismo"

España se convirtió en la selección campeona de la Copa Mundial 2026 y, más allá de la hazaña de su participación, algunos de sus futbolistas se han hecho noticia por sus historias de vida. Es el caso de Marc Cucurella, quien emocionó a miles con su desempeño en el evento deportivo, pero también por su historia de vida y la de su hijo.

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Marc Cucurella, de 28 años, ha conmovido al mundo al hablar con sinceridad sobre su vida como padre de familia. El futbolista ha revelado cómo ha sido ser el papá de un niño con autismo y cómo todo en su vida gira alrededor del bienestar del menor.



¿Qué dijo Marc Cucurella?

"Tengo un hijo con autismo. Ojalá no tuviera un céntimo, con tal de que mi hijo estuviera sano", expresó el deportista en una reciente entrevista tras ganar el campeonato mundial. Las palabras de Cucurella, considerado una de las figuras de la Selección España este año, se han convertido en tema de admiración por parte de sus seguidores en redes sociales al abrir un espacio de sensibilización sobre el trastorno del espectro autista (TEA), con el cual su hijo Mateo fue diagnosticado a los 3 años.

Marc Cucurella agregó que "me dejo crecer el pelo porque a él le gusta, para que, si algún día me olvida, al menos pueda reconocerme por mi pelo". Es por eso que su más reciente publicación en Instagram, recopilando los momentos de su reencuentro con su esposa e hijos tras ganar el Mundial se ha llevado millones de 'Me gusta'.



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Hace algunos años, Cucurella ya había hablado sobre su hijo en entrevista con RTVE señalando que "mi hijo mayor fue el que un poco nos cambió la vida a todos. Cuando empezó la escuela infantil empezamos a ver cosas diferentes ... Cuando va creciendo, ves que no habla, que no parlotea mucho. Esa etapa fue probablemente la más dura. Yo creo que ver a tu hijo sufrir es de las cosas más duras que hay".

Detalló que el inicio fue doloroso para él y Claudia Rodríguez, pues no recibieron mucha ayuda por parte de las instituciones. "Tienes el diagnostico que dice que tu hijo es autista, pero los padres no estamos preparados para esto, así que tenemos que aprender mucho. Probablemente Mateo también nos ha enseñado mucho".

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Por su parte, Rodríguez reveló en entrevista con Vanitatis que su relación, que inició en la adolescencia y se ha consolidado con el paso de los años con sus tres hijos, ha atravesado por momentos difíciles.

"Cuando conocí a Marc éramos muy pequeñitos yo tenía 17 y él 18 y desde entonces estamos juntos, ya van como 8 años", señaló la mujer de 26 años y sobre lo que vivieron con su hijo detalló que "sabía que era lo que mi hijo necesitaba sin ponerle nombre. O sea, me daba igual si le podíamos llamar autismo, sabía que esa terapia era lo que necesitaba mi hijo".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co