Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Falleció reconocida influencer a los 30 años, tras valiente lucha contra una grave enfermedad

Falleció reconocida influencer a los 30 años, tras valiente lucha contra una grave enfermedad

Paola Caldera, creadora de contenido venezolana, murió en Estados Unidos luego de luchar por varios meses contra la leucemia. Su familia y sus dos hijos pequeños la despiden.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 30 de sept, 2025
Paola Caldera falleció luego de una lucha contra la leucemia -
Paola Caldera falleció luego de una lucha contra la leucemia -
TikTok: @paolacaldera11

