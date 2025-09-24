En vivo
Ya empezó el Pizza Master: restaurantes imperdibles en esta nueva edición

Ya empezó el Pizza Master: restaurantes imperdibles en esta nueva edición

El Pizza Máster 2025, impulsado por Tulio Recomienda, se celebrará del 22 al 28 de septiembre, y ofrecerá pizzas de alta cocina a un precio fijo de $21.000 en más de 20 ciudades del país.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 24 de sept, 2025
Pizza Master 2025
Podrá disfrutar de esta pizza de 25 a 30 centímetros por solo 21.000 pesos.
FOTO: tomada de Instagram @tuliorecomienda

