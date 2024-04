Cartagena: La Boquilla, la historia de un territorio ancestral en disputa tras negar su titulación

Un territorio que aclamaba al Estado ser reconocido en Colombia como la comunidad ancestral de La Boquilla no se dio hasta que, el 15 de abril de 2012, el expresidente estadounidense Barack Obama asistió a la Cumbre de las Américas en Cartagena.

Esta comunidad negra y reconocida por ser tierra de pescadores se ubicaron en esa zona posterior al proceso de libertad. Dicen los historiadores que fue desde 1700 su establecimiento, pero que por siglos las sucesivas generaciones han reclamado la titulación del territorio.



No fue hasta que con Obama como testigo político de la humanidad y en la emblemática plaza de Cartagena se dio la incansable lucha por su reconocimiento. “Nos enteramos en la prensa que Obama va a visitar en medio de la Cumbre de las Américas a Cartagena y que como un acto de desagravio hacia la discriminación y prácticamente olvido en que estaban los negros, entonces cogieron esas dos poblaciones emblemáticas. A cabo de una semana fui llamado por los organizadores del evento y me dijeron que en mí condición de representación legal yo tenía que estar en la ceremonia”, mencionó Benjamín Luna, líder de la comunidad de La Boquilla.

Además, la ceremonia se dio en la plaza de San Pedro Claver, un lugar reconocido porque antiguamente era llamado el lugar del esclavo de los esclavos. Sin duda, el espacio significo para ellos la inclusión y libertad.

El evento era protagonizado por Obama, aunque se contó con la participación de Shakira y al menos unos 33 jefes de Estado, pero todos los ojos de los espectadores estaban puestos en él. Era tanta la seguridad que no le bastaba con la que le ofrecía el Gobierno colombiano, sino que se trajo sus propios escoltas. “Obama nunca confió en la seguridad del Estado colombiano, el trajo su propia seguridad, su propia comida, su propia agua, todo lo trajo”, expresó Luna.



No obstante, para la comunidad llevo algo mucho más valioso y fue un mensaje de poder y orgullo afro. Él defendió la posición de la reivindicación de la raza negra, también por ser el primer presidente negro de Estados Unidos.

En su discurso presenció con orgullo un día histórico. “Cuyos frutos llevan décadas incluso años madurando. Durante generaciones muchos de ustedes han vivido en estas tierras, han trabajo estas tierras, han criado a su familia en estas tierras y hoy y de ahora en adelante por fin obtendrán la escrituración de estas tierras. Se le entregarán a La Boquilla y a San Basilio de Palenque”, declaró Obama ese día antes de la entrega del título a Benjamín Luna.

La Boquilla es zona de pescadores artesanales y se reduce a un pedazo de mar, playa y ciénaga. Es un territorio muy pobre, pero con una ubicación codiciada. “Gracias a Dios tenemos agua, electricidad porque el alcantarillado en algunos lados no tiene ese servicio. En el verano se reducen las aguas y las fuertes brisas secan los playones. En invierno sube en promedio un metro”, expresó David Torres, pescador y líder comunitario.



Sin embargo, la dicha que tenía la comunidad por tener la escrituración no duró mucho. En 2020, el Tribunal de Bolívar, al resolver una demanda, anuló el título que ocho años antes les entregó Obama. Una pena y desengaño para los boquilleros. Los argumentos presentados decían que ellos no eran merecedores porque no son rurales, que era un barrio más de Cartagena y que el componente del plan de ordenamiento territorial figuraban como expansión urbana.

Los boquilleros apelaron y el pleito ahora está en el Consejo de Estado que deberá emitir una decisión de cierre. Mientras tanto, La Boquilla está es un sinfín de irregularidades.