El desgarrador testimonio del padre de Nancy Mestre: “No se acaban las lágrimas”

Nancy Mestre fue abusada sexualmente y herida con arma de fuego en la cabeza el 1 de enero de 1994. Nueve días después murió y desde ese momento su padre no ha tenido paz. La Nena Arrázola, del programa Los Informantes, escuchó el desgarrador testimonio de Martín Mestre.

“Ya vimos que el corazón palpitaba muy lento y comenzamos a sobarle las manitos, que era lo que se le podía sobar, las manitos y lo que no tenía vendado y a cantarle canciones de cuna y a rezarle también. Por eso yo digo que nosotros la ayudamos a morir y entregársela a Dios. ¡Dios mío, recíbela!”, así relató con dolor Mestre a Los Informantes los últimos días con vida de su hija Nancy.



La joven barranquillera de 18 años salió de su casa con Jaime Saade, su pretendiente, pero nunca regresó. El hombre huyó sin dejar rastro y Mestre dedicó su vida a encontrarlo. Pasó de ser un papá sencillo a ser un investigador privado con sed de justicia. Movió cielo, mar y tierra y también a la Policía y a la Interpol.

La tristeza del señor Martín Mestre no fue solo saber que había perdido a su hija, sino que el dolor tan intenso le sirvió como motor durante casi 30 años para dar con el paradero de Saade. “La ira e intenso dolor no es el momento que se comete el acto. Yo tengo ira e intenso dolor represada por 27 años”, señaló Mestre sobre la implacable búsqueda que realizó para hallar al asesino de Nancy.



“La vida me ha enseñado a ser llorón, todavía tengo lágrimas. Todavía no se me acaban las lágrimas”, relató don Martín Mestre. A pesar del dolor, decidió ponerse la capa de súper papá y dedicarle su vida a seguirle la pista a Jaime Saade y a encontrarlo.

Don Martín hizo todo lo que estuvo a su alcance y nunca desistió de encontrar al asesino de su hija, Nancy. Estudió y siguió pistas hasta que finalmente lo ubicó y lo capturaron en Brasil el 28 de enero de 2020, donde vivía bajo el nombre de Henrique Dos Santos Abdala y estaba casado.



“Para nosotros eso fue ayer, hoy todavía pienso que fue ayer”. Don Martín se la ha pasado buscando y clamando justicia. Le han dicho loco y compulsivo, pero ni le va ni le viene. "Yo me muero con esto, muero con el dolor”, enfatizó Mestre en la entrevista a Los Informantes.

Gracias a su empeño, el 11 de abril de 2024 Jaime Saade llegó extraditado a Bogotá, acompañado por agentes de la Interpol. Se espera que sea llevado a Barranquilla donde deberá cumplir la condena por este crimen.

