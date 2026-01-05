En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Abogado de Nicolás Maduro no pedirá libertad bajo fianza tras su primera audiencia en Nueva York

Abogado de Nicolás Maduro no pedirá libertad bajo fianza tras su primera audiencia en Nueva York

Barry Pollack aseguró que “por el momento no solicitará la libertad bajo fianza” para Maduro, quien se declaró inocente ante un juez federal en Nueva York, pero no descarta hacerlo más adelante.

Por: Johanna Andrea Jaime Molina
Actualizado: 5 de ene, 2026
Maduro no pedirá libertad bajo fianza tras su primera audiencia en Nueva York
Maduro no pedirá libertad bajo fianza tras su primera audiencia en Nueva York
Fotos: captura de pantalla / AFP
Fotos: captura de pantalla / AFP

Nicolás Maduro compareció este lunes por primera vez ante un tribunal federal en Nueva York, dos días después de su captura en Caracas tras intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Tras la audiencia, su abogado Barry Pollack afirmó que “por el momento no solicitará la libertad bajo fianza”, aunque no descartó hacerlo más adelante.

Este lunes, el líder venezolano se declaró inocente y reiteró ante el juez que sigue siendo el “presidente” de Venezuela. Su esposa, Cilia Flores, también rechazó las acusaciones presentadas por la Fiscalía federal, que incluyen conspiración para cometer narcoterrorismo y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. Ambos podrán recibir visitas consulares en los próximos días.

La sesión judicial coincidió con la instalación del nuevo Parlamento en Caracas, que expresó respaldo a Maduro.

Previo a la audiencia, se registraron movilizaciones en Nueva York. Grupos de manifestantes a favor y en contra del líder venezolano se concentraron frente a los tribunales, en medio de un fuerte operativo de seguridad y controles estrictos para evitar incidentes. La jornada atrajo la atención de medios internacionales.

Los abogados que defienden a Nicolás Maduro y su esposa

En cuanto a la defensa, se confirmó que Maduro está representado por Barry Pollack, abogado con más de 30 años de experiencia en derecho penal federal y conocido por negociar el acuerdo que permitió la liberación de Julian Assange. Cilia Flores, por su parte, cuenta con la asesoría de Mark Donnelly, especialista en delitos fiscales y exfiscal federal en Texas, con amplia trayectoria en casos complejos de corrupción y crimen organizado.

Maduro, de 63 años, enfrenta cargos por tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, al igual que su esposa. Ambos fueron trasladados desde Caracas tras una operación militar estadounidense el pasado 3 de enero, que incluyó bombardeos aéreos, comandos en tierra y despliegue naval. Actualmente, el exmandatario permanece detenido en una cárcel de Brooklyn.

* Con información de EFE y AFP

