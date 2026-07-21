Advierten sobre amenaza de tormenta tropical Bertha: ¿qué lugares se verían más afectados?

La tormenta tropical Bertha se intensificó este martes y amenaza con inundaciones en las zonas costeras del norte del golfo de México por las intensas precipitaciones y fuertes vientos que la acompañan, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés). El organismo suspendió en su último boletín la alerta por marejada ciclónica a lo largo del norte del Golfo y emitió avisos de inundación costera en partes del sureste de Luisiana y Misisipi.

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Además, elevó el aviso de tormenta tropical a advertencia de tormenta tropical desde la frontera de Florida y Alabama hacia el este hasta los límites de los condados floridanos Bay y Gulf. Bertha, la segunda tormenta con nombre de la actual temporada de huracanes en el Atlántico, presenta ahora vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora (60 millas) y se desplaza hacia el noroeste a 6 kilómetros por hora (3 millas).

A las 10:00 de la mañana del este de Estados Unidos, el centro de Bertha, la segunda tormenta tropical de la temporada, se ubicaba a unos 115 kilómetros al sur-suroeste de Panama City (Florida) y a 235 kilómetros al sureste de Mobile (Alabama). Además, el organismo pronosticó que las condiciones de tormenta tropical comenzarán a sentirse entre la tarde de este martes y el miércoles en las zonas bajo advertencia a lo largo de la costa norte del golfo de México.



También son posibles en el Panhandle de Florida durante este martes y en parte de Luisiana entre esta noche y el miércoles. La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) de Estados Unidos rebajó el 8 de julio su previsión para la temporada de huracanes en el Atlántico y estimó que se formarán nueve este año debido al fortalecimiento de El Niño.



¿Qué hacer en caso de huracán o tormenta tropical?

Planificación anticipada

Dado que la temporada de huracanes en el Caribe y el Atlántico comienza el 1 de junio y termina el 30 de noviembre, es fundamental prepararse antes de que inicie cada año.



Números de emergencia: Anote los números locales (como el 123 en Colombia) y de organismos de socorro. Manténgalos en un lugar visible, como la nevera, y prográmelos en su celular.

Kit de suministros: Prepare un maletín de emergencia con lo esencial.

Rutas de evacuación: Identifique los refugios más cercanos y las rutas seguras desde su hogar. Si no conoce los refugios en su zona, consulte con las autoridades locales de gestión del riesgo.

Plan para mascotas: Identifique con antelación refugios o lugares que acepten animales, ya que no todos los sitios los reciben en caso de evacuación.

Suministros de emergencia

Los CDC recomiendan abastecerse de lo necesario, considerando que los servicios de agua y luz podrían interrumpirse. Asegúrese de tener:



Alimentos y agua: Una reserva de emergencia no perecedera.

Salud: Medicamentos de reserva y documentos médicos importantes.

Energía y seguridad: Linternas con pilas adicionales y un extintor de incendios (asegurándose de que todos en casa sepan usarlo).

Documentación: Documentos de identidad (cédula, pasaporte), testamentos y papeles personales protegidos en bolsas impermeables.

Entender las alertas meteorológicas

Es vital monitorear la información de las autoridades (como el IDEAM en Colombia) para distinguir los niveles de riesgo:



Vigilancia de huracán (Watch): Indica que las condiciones de huracán son posibles en las próximas 48 horas.

Aviso de huracán (Warning): Es más serio; significa que se esperan vientos de fuerza de huracán en su área en las próximas 36 horas. Debe actuar de inmediato.

Preparación de la vivienda y el vehículo

En el exterior: Despeje el jardín de objetos que puedan volar con el viento (muebles, parrillas, tanques de gas).

Ventanas y puertas: Proteja los vidrios con persianas contra tormentas o tablas de madera contrachapada para evitar heridas por vidrios rotos.

Agua de reserva: Llene recipientes limpios con agua potable y las tinas o lavamanos para usos de limpieza en caso de corte del servicio.

Vehículo: Mantenga el tanque de gasolina lleno y tenga un kit de emergencia dentro del carro. Si no tiene vehículo, coordine con familiares o autoridades su transporte en caso de evacuación.

Durante la tormenta: ¿evacuar o quedarse?

Escuche siempre las instrucciones de las autoridades locales.



Si debe evacuar: No ignore la orden. Las casas, aunque sean sólidas, pueden no resistir la fuerza de la tormenta. Lleve su kit, desenchufe electrodomésticos y, si tiene tiempo, cierre el gas y el agua. Nunca conduzca por zonas inundadas; solo 15 centímetros (6 pulgadas) de agua pueden arrastrar un vehículo.

Si se queda en casa: Manténgase alejado de las ventanas y busque refugio en una habitación interior o clóset. No salga al exterior aunque el clima parezca calmarse momentáneamente, ya que podría ser el "ojo" de la tormenta y el peligro regresará rápido.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

